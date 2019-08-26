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Ученые: IQ не является показателем интеллекта

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  • 26.08.2019, 18:22
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Ученые: IQ не является показателем интеллекта

Ученые усомнились в том, что подобного рода тесты могут говорить о том, умен человек или нет.

Долгое время в мире науки главенствовало убеждение о том, что тест на IQ с точностью может определить уровень интеллектуальных способностей человека, пишет thehappy.news.

Однако современные ученые усомнились в том, что подобного рода тесты могут говорить о том, умен человек или нет

С точки зрения науки решающим критерием, определяющим ум людей является способность к обучению: именно способность к обретению новых навыков и знаний является показателем интеллектуального уровня развития.

Психологи считают, что нужно более тщательное внимание уделить такому таинственному явлению, как интуиция: именно это качество позволяет человеку замечать неявные детали и делать выводы.

Однако интуицию изучить достаточно сложно. Но именно она, по мнению современных ученых, является главным показателем высокого уровня интеллектуального развития человека.


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