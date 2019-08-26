Польша выдвинула кандидата на пост еврокомиссара 26.08.2019, 22:30

Януш Войцеховский Foto: TWITTER.COM/JANUSZ WOJCIECHOWSKI

Им стал многолетний евродепутат Януш Войцеховский.

Польшу в составе Европейской комиссии нового созыва будет представлять многолетний евродепутат Януш Войцеховский. Вероятнее всего, он вступит в должность Еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства и сельского развития. Кандидатуру Януша Войцеховского одобрил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер, передает «Радио Польша».

В понедельник также стало известно, что после консультаций с избранной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен свою кандидатуру с выборов на должность еврокомиссара снял советник президента Польши по международным вопросам, глава Кабинета президента Анджея Дуды, министр Кшиштоф Щерский. По неофициальным сообщениям, Польша рассчитывала на портфель Комиссара по вопросам климата и энергетики.

64-летний Януш Войцеховский в течение восьми лет был депутатом польского Сейма. В 1995-2001 гг. был президентом Верховной контрольной палаты (NIK). В 1999-2016 Януш Войцеховский был депутатом Европарламента. Работал, в частности, в Комитете по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (AGRI). Связанный первоначально с Польской крестьянской партией (PSL), Януш Войцеховский в 2010 году стал членом «Права и справедливости» (PiS). В настоящее время он является представителем Польши в Европейском суде аудиторов в Люксембурге.

После первых слушаний в середине сентября Урсула фон дер Ляйен должна будет в течение месяца представить в Европарламенте окончательный список кандидатов в еврокомиссары. Новый состав Еврокомиссси в целом должен быть утвержден Европараламентом в голосовании к концу октября. Новая Еврокомиссия вступит в должность 1 ноября.