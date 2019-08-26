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Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

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  • 26.08.2019, 23:02
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

В ближайшие годы астронавты ЕКА будут летать на американских кораблях.

Европейское космическое агентство откажется от использования российских «Союзов» для доставки астронавтов на МКС.

Об этом заявил глава постоянного представительства ЕКА в РФ Рене Пишель, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в ближайшие годы астронавты ЕКА будут летать на американских кораблях. Это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте, отметил Пишель.


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