Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов» 1 26.08.2019, 23:02

В ближайшие годы астронавты ЕКА будут летать на американских кораблях.

Европейское космическое агентство откажется от использования российских «Союзов» для доставки астронавтов на МКС.

Об этом заявил глава постоянного представительства ЕКА в РФ Рене Пишель, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в ближайшие годы астронавты ЕКА будут летать на американских кораблях. Это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте, отметил Пишель.