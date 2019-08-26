Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»1
- 26.08.2019, 23:02
В ближайшие годы астронавты ЕКА будут летать на американских кораблях.
Европейское космическое агентство откажется от использования российских «Союзов» для доставки астронавтов на МКС.
Об этом заявил глава постоянного представительства ЕКА в РФ Рене Пишель, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в ближайшие годы астронавты ЕКА будут летать на американских кораблях. Это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте, отметил Пишель.