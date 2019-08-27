«Дикую охоту короля Стаха» Короткевича переведут на китайский язык 1 27.08.2019, 15:27

Владимир Короткевич

Выход книги запланирован к 90-й годовщине со дня рождения писателя.

Повесть "Дикая охота короля Стаха" Владимира Короткевича переведут на китайский язык, информирует БелТА. Выход книги запланирован на 2020 год к 90-й годовщине со дня рождения известного белорусского писателя.

"Однако необходимо просчитать экономическую выгоду, начиная от издательства и заканчивая полиграфическими услугами, а также проработать вопросы авторского права, — говорит заместитель министра информации Игорь Бузовский. — Нас Китай нацелил на то, что все проекты должны быть экономически интересны".