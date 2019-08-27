закрыть
27 августа 2019, вторник, 15:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Дикую охоту короля Стаха» Короткевича переведут на китайский язык

1
  • 27.08.2019, 15:27
«Дикую охоту короля Стаха» Короткевича переведут на китайский язык
Владимир Короткевич

Выход книги запланирован к 90-й годовщине со дня рождения писателя.

Повесть "Дикая охота короля Стаха" Владимира Короткевича переведут на китайский язык, информирует БелТА. Выход книги запланирован на 2020 год к 90-й годовщине со дня рождения известного белорусского писателя.

"Однако необходимо просчитать экономическую выгоду, начиная от издательства и заканчивая полиграфическими услугами, а также проработать вопросы авторского права, — говорит заместитель министра информации Игорь Бузовский. — Нас Китай нацелил на то, что все проекты должны быть экономически интересны".


популярное за неделю

Мнение

Поматросили и бросили
Поматросили и бросили Лилия Шевцова
Все по Экклезиасту
Все по Экклезиасту Дмитрий Растаев
Где хлеб, там и песня
Где хлеб, там и песня Константин Скуратович
Девочка с золотым пеналом
Девочка с золотым пеналом Ирина Халип