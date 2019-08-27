Сербские друзья Лукашенко отдали в залог «Дана Молл» 6 27.08.2019, 17:05

3,298

Colliers оценила торговый центр в $126 миллионов.

Одна из компаний cербских бизнесменов братьев Каричей, которые известны своей дружбой с Лукашенко, решила заложить капитальное строение по адресу: Минск, улица Петра Мстиславца, 11. Это торгово-развлекательный центр Dana Mall, сообщает Office Life.

Здание идет в залог под обеспечение двух выпусков облигаций на общую сумму более $61,9 млн. Это примерно 49% стоимости объекта. Компания «Коллиерз Интернешнл Консалтинг» (подразделение Colliers International) оценила Dana Mall в мае 2019 года примерно в $126,6 млн.

Общая площадь центра — более 96 тыс. кв. метров. Из них паркинг занимает 21 тыс. «квадратов», казино — 764, кинотеатр — 3,6 тыс. и т. д.

Dana Mall при этом заложена не только под облигации, но и под кредит от БПС-Сбербанка. Его сумма журналистам не известна. Но известно, что в 2018 году этот банк и «Зомекс Инвестмент» заключили сделку о выкупе облигаций на сумму более 234,5 млн рублей.