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Болтон: США и Британия могут присоединиться к переговорам в «нормандском формате»

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  • 28.08.2019, 7:35
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Болтон: США и Британия могут присоединиться к переговорам в «нормандском формате»
ДЖОН БОЛТОН
ФОТО: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Это даст Украине больше преимуществ.

США или Великобритания могут присоединиться к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом сообщил в интервью украинскому филиалу «Радио Свобода» советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, дискуссия в «нормандском формате» может продолжаться в том случае, если того пожелают сами страны-участники группы.

«Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и, я уверен, Великобритания, будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти Украины — путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать», — отметил Болтон.

Он также заявил, что США допускают возможность участия в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.

Болтон отметил, что в числе тем, интересных для США, решение вопросов по Донбассу и Крыму, а также глобальные вопросы вроде роли России в Европе, использование военной силы в послевоенной Европе.

«Это не только европейская тема — это глобальные вопросы. США принимали участие в двух мировых войнах на европейском континенте в прошлом веке, поэтому после Второй мировой войны мы поддержали создание НАТО, чтобы быть уверенными, что на континенте не случится третьей такой войны», — резюмировал советник президента США.

Как ранее заявлял Джон Болтон, американский президент запланировал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве. Политики встретятся в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

В июле Зеленский предлагал Путину изменить формат нормандских переговоров, в которых сейчас помимо России и Украины участвуют Германия и Франция, и присоединить к ним США и Великобританию. В российском МИДе ответили, что не против расширения числа участников, однако Франция не поддержала эту идею, назвав ее неактуальной.


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