Видеофакт: Брестчанин на электросамокате подрезал машину 12 28.08.2019, 10:50

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Иллюстрационное фото

Произошедшее попало на камеру регистратора.

В Бресте парень на электросамокате подрезал легковушку и показал средний палец в ответ на поданный водителем авто звуковой сигнал. Произошедшее попало на камеру регистратора, пишет tut.by.

Инцидент произошел на улице Пушкинской возле общежития БрГУ.

Владелец регистратора пересек железнодорожные пути и поехал дальше, в направлении улицы Пионерской. Через несколько метров после переезда перед автомобилем выехал электросамокат. Водитель подал звуковой сигнал, на что самокатчик показал ему средний палец и продолжил движение по полосе.