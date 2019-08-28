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Видеофакт: Брестчанин на электросамокате подрезал машину

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  • 28.08.2019, 10:50
  • 1,983
Видеофакт: Брестчанин на электросамокате подрезал машину
Иллюстрационное фото

Произошедшее попало на камеру регистратора.

В Бресте парень на электросамокате подрезал легковушку и показал средний палец в ответ на поданный водителем авто звуковой сигнал. Произошедшее попало на камеру регистратора, пишет tut.by.

Инцидент произошел на улице Пушкинской возле общежития БрГУ.

Владелец регистратора пересек железнодорожные пути и поехал дальше, в направлении улицы Пионерской. Через несколько метров после переезда перед автомобилем выехал электросамокат. Водитель подал звуковой сигнал, на что самокатчик показал ему средний палец и продолжил движение по полосе.


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