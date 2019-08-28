10 невероятных мест в Азии, которые стоит увидеть хоть раз в жизни 1 28.08.2019, 11:05

Как туда добраться?

«Красота, которую не описать словами» — именно так вкратце можно описать уголки Азии, о которых пишет портал «ЗаграNица».

Цветные холмы Данься, Китай

Геологический парк, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, знаменит необычными красочными холмами. Живописный ландшафт с разноцветными полосами голубых, красных и желтых оттенков возник из-за воздействия климата, эрозии почвы, изменений в земной коре, а также отложений песчаника и других полезных ископаемых. На создание этой красоты у природы ушли миллионы лет.

Как добраться. Геопарк находится в 40 километрах от города Чжанье, откуда до полосатых гор можно доехать на такси — дорога займет чуть больше часа. Вход платный, по территории курсируют бесплатные автобусы.

Когда приезжать. Парк открыт для посещения зимой и летом, правда, в холодное время года он начинает работать позже и закрывается раньше. Поэтому лучше всё-таки выбрать теплый сезон и запланировать визит на утро.

Храмовый комплекс Боробудур, Индонезия

Буддийский храмовый комплекс, построенный в 780 – 840 годах нашей эры как место паломничества и прославления Будды, расположен на острове Ява. Он почти тысячелетие был заброшен и скрывался под зарослями джунглей, пока ЮНЕСКО не взяла исторический памятник под свою опеку и не отреставрировала его.

Боробудур спроектирован в виде мандалы по модели Вселенной, согласно учению буддизма. Чтобы постичь истину, паломник должен дойти от подножия храма до его вершины, поднявшись по спирали через все ярусы.

На пути к нирване протяженностью почти пять километров установлены многочисленные статуи Будды и барельефы с изображениями божеств, фантастических животных и религиозных сюжетов. Проходя каждый уровень, паломники знакомятся с учениями Будды и узнают истории из его жизни.

Как добраться. Боробудур находится в 40 километрах от города Джокьякарта. Оттуда удобнее всего добираться до достопримечательности на арендованном автомобиле или скутере, на такси или с экскурсионной группой.

Когда приезжать. В любое время года, но высокий сезон и самая теплая и сухая погода — летом и в начале осени. Так что будьте готовы к обилию туристов. А в первое полнолуние лета, которое выпадает на май или июнь, отмечают праздник Весак — день рождения Будды. В Боробудуре в этот день можно посмотреть шествие буддистов и различные представления.

Озеро Нонг Хан Кумпхавапи, Таиланд

Уникальный природный объект невероятной красоты. Вся поверхность водоема покрыта яркими цветами розового цвета — лотосами. По некоторым участкам озера можно проплыть на лодочке вместе с гидом, оказавшись в эпицентре этого великолепия.

А еще здесь живут различные виды птиц, в том числе грациозные белые цапли, за которыми интересно понаблюдать в естественной среде обитания.

Как добраться. В 40 километрах от озера находится город Удонтхани, откуда доехать до места можно самостоятельно на автомобиле либо такси или вместе с экскурсионной группой на автобусе.

Когда приезжать. Чтобы увидеть это чудо, оказаться в Таиланде нужно с начала ноября до конца марта — в период цветения лотосов (самым удачным месяцем считают декабрь). А приходить любоваться цветами лучше на рассвете, когда бутоны только раскрываются.

Пещера Шондонг, Вьетнам

Самая большая пещера в мире расположена в национальном парке Фонгня-Кебанг. Высота Шондонг составляет около 200 метров, а ширина — 150 метров. Растянулась она на 5 километров в длину.

Образовалась пещера несколько миллионов лет назад, но открыли ее только в 1991 году, а первые туристические группы посетили Шондонг еще позже — в 2013-м. Внутри можно найти древние окаменелости, настоящие «джунгли» с высокими деревьями, гигантские сталактиты и сталагмиты, а еще — встретить множество видов птиц и животных. Масштабы Шондонг просто поражают воображение, однако добраться до нее не так-то просто и по силам не каждому.

Как добраться. Нужно заранее приобрести тур у авторизованной компании, за который придется отдать крупную сумму — порядка 3000 долларов за несколько дней. Это единственный легальный способ посетить Шондонг.

Когда приезжать. Пещера открыта для туристов с февраля по август.

Что учесть. Вы должны быть достаточно хорошо подготовлены и здоровы: только чтобы добраться до пещеры, предстоит пройти более 10 километров по джунглям, преодолевая реки и ручьи.

Гора Фудзияма, Япония

Священная гора Фудзияма (а если быть точнее, вулкан) — один из самых узнаваемых символов Страны восходящего солнца. Она стала неотъемлемым элементом предметов японского искусства разных эпох, а сами местные жители верили, что покоривший вершину Фудзи обретет бессмертие.

Гора является частью обширного национального парка Фудзи-Хаконе-Идзу, и ежегодно тысячи туристов поднимаются к ее вершине и получают хоть и не вечную жизнь, но точно массу незабываемых эмоций.

Если же ваша цель просто насладиться видами, а не покорять вершину, можете погулять по территории парка. Здесь есть горные озера и водопады, горячие источники и древние храмы.

Как добраться. До национального парка можно доехать на автобусе из Токио за пару часов.

Когда приезжать. Если вас привлекают исключительно виды, то зимой и в начале весны горная вершина будет снежная и еще более красивая. Тем, чья цель — покорить Фудзи, подойдет летний сезон. Восхождения на гору разрешены с июля по начало сентября, но точные даты могут меняться в зависимости от погодных условий.

Запретный город, Китай

Крупнейший в мире дворцовый комплекс — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. С первой половины XV века и до начала XX он служил резиденцией императоров династий Мин и Цин. Запретный город расположен в центре Пекина и занимает площадь более 70 гектаров. На территории — почти 1000 сооружений, в которых без малого 10 000 комнат. Здесь понравится ценителям традиционной китайской архитектуры.

Как добраться. Так как достопримечательность находится в центре Пекина, доехать до нее можно на городском метро. А от станции Tiananmen East до дворцового комплекса всего 100 метров.

Когда приезжать. Запретный город открыт для посетителей круглый год.

Археологический парк Ангкор, Камбоджа

Крупнейший в мире храмовый комплекс с уникальной архитектурой на протяжении нескольких веков был центром Кхмерской империи. Он считается одним из важнейших археологических памятников Юго-Восточной Азии и охраняется ЮНЕСКО. На территории комплекса находятся руины храмов IX – XV веков. В их числе знаменитый Ангкор-Ват, чей силуэт перенесен на государственный флаг Камбоджи.

Как добраться. Из ближайшего города Сиемреап, расположенном всего в 6 километрах до храмового комплекса, можно доехать на такси, мини-автобусе, моторикше или экскурсионном транспорте.

Когда приезжать. С ноября по февраль. В марте и апреле будет слишком жарко, а потом начинается сезон дождей.

Национальный парк Таман-Негара, Малайзия

В заповеднике можно понаблюдать за слонами, буйволами или тиграми, встретить более 600 видов птиц и около 200 разновидностей рыб. А еще пройтись по густому зеленому лесу, прокатиться по реке с порогами или сходить с гидом на ночную прогулку и отыскать притаившихся пауков или змей. Это место для тех, кто любит природу, хочет побывать в настоящих джунглях и поближе узнать флору и фауну Азии.

Как добраться. Парк находится в 240 километрах от столицы Малайзии Куала-Лумпура. Своим ходом добираться до деревни Куала-Тахан, где находится заповедник, довольно сложно и долго — с пересадками на автобусе или поезде. Поэтому проще заказать групповой трансфер, который довезет вас либо сразу до Куала-Тахан, либо до Куала-Темблинг, откуда за отдельную плату придется плыть до заповедника на лодке.

Когда приезжать. Шанс попасть под ливни меньше с июля по сентябрь.

Великая Китайская стена, Китай

Одно из семи чудес света не нуждается в представлении: о Великой Китайской стене слышал, скорее всего, каждый. Это исполинское сооружение кажется бесконечным, и здесь стоит побывать хотя бы для того, чтобы ощутить мощь одного из удивительных мест нашей планеты.

Как добраться. До популярных участков стены Мутяньюй, Бадалин, Сыматай и Цзиньшаньлин можно доехать примерно за 2 часа из Пекина на рейсовых или туристических автобусах либо на автомобиле.

Когда приезжать. Летом и весной со стены вы увидите зеленые пейзажи. Осенью всё вокруг будет яркое и золотистое. Зимой — заснеженное, белое и пушистое. Выбирайте, что нравится вам больше.

Вулканический остров Аогасима, Япония

Небольшой остров, в центре которого находится действующий вулкан, населен людьми. Правда, их совсем немного — чуть меньше 200. Здесь можно искупаться в геотермальных источниках, заняться дайвингом или порыбачить. Если вы не поклонник туристических многолюдных мест, ищете спокойствия и восхищаетесь вулканами, Аогасима вам понравится.

Как добраться. С острова Хатидзедзима до Аогасимы ежедневно летают вертолеты — дорога займет около 20 минут. Или можно доплыть (чуть больше чем за 2 часа) на пароме, когда воды достаточно спокойны и позволяют это сделать.

Когда приезжать. В любое время года. Правда, лучше заранее посмотреть погоду на планируемые даты. Если не повезет, есть риск провести на острове чуть больше времени, чем собирались: вы просто не сможете уплыть или улететь с него.