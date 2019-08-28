закрыть
28 августа 2019, среда, 11:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

10 невероятных мест в Азии, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

1
  • 28.08.2019, 11:05
10 невероятных мест в Азии, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

Как туда добраться?

«Красота, которую не описать словами» — именно так вкратце можно описать уголки Азии, о которых пишет портал «ЗаграNица».

Цветные холмы Данься, Китай

Геологический парк, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, знаменит необычными красочными холмами. Живописный ландшафт с разноцветными полосами голубых, красных и желтых оттенков возник из-за воздействия климата, эрозии почвы, изменений в земной коре, а также отложений песчаника и других полезных ископаемых. На создание этой красоты у природы ушли миллионы лет.

Как добраться. Геопарк находится в 40 километрах от города Чжанье, откуда до полосатых гор можно доехать на такси — дорога займет чуть больше часа. Вход платный, по территории курсируют бесплатные автобусы.

Когда приезжать. Парк открыт для посещения зимой и летом, правда, в холодное время года он начинает работать позже и закрывается раньше. Поэтому лучше всё-таки выбрать теплый сезон и запланировать визит на утро.

Храмовый комплекс Боробудур, Индонезия

Буддийский храмовый комплекс, построенный в 780 – 840 годах нашей эры как место паломничества и прославления Будды, расположен на острове Ява. Он почти тысячелетие был заброшен и скрывался под зарослями джунглей, пока ЮНЕСКО не взяла исторический памятник под свою опеку и не отреставрировала его.

Боробудур спроектирован в виде мандалы по модели Вселенной, согласно учению буддизма. Чтобы постичь истину, паломник должен дойти от подножия храма до его вершины, поднявшись по спирали через все ярусы.

На пути к нирване протяженностью почти пять километров установлены многочисленные статуи Будды и барельефы с изображениями божеств, фантастических животных и религиозных сюжетов. Проходя каждый уровень, паломники знакомятся с учениями Будды и узнают истории из его жизни.

Как добраться. Боробудур находится в 40 километрах от города Джокьякарта. Оттуда удобнее всего добираться до достопримечательности на арендованном автомобиле или скутере, на такси или с экскурсионной группой.

Когда приезжать. В любое время года, но высокий сезон и самая теплая и сухая погода — летом и в начале осени. Так что будьте готовы к обилию туристов. А в первое полнолуние лета, которое выпадает на май или июнь, отмечают праздник Весак — день рождения Будды. В Боробудуре в этот день можно посмотреть шествие буддистов и различные представления.

Озеро Нонг Хан Кумпхавапи, Таиланд

Уникальный природный объект невероятной красоты. Вся поверхность водоема покрыта яркими цветами розового цвета — лотосами. По некоторым участкам озера можно проплыть на лодочке вместе с гидом, оказавшись в эпицентре этого великолепия.

А еще здесь живут различные виды птиц, в том числе грациозные белые цапли, за которыми интересно понаблюдать в естественной среде обитания.

Как добраться. В 40 километрах от озера находится город Удонтхани, откуда доехать до места можно самостоятельно на автомобиле либо такси или вместе с экскурсионной группой на автобусе.

Когда приезжать. Чтобы увидеть это чудо, оказаться в Таиланде нужно с начала ноября до конца марта — в период цветения лотосов (самым удачным месяцем считают декабрь). А приходить любоваться цветами лучше на рассвете, когда бутоны только раскрываются.

Пещера Шондонг, Вьетнам

Самая большая пещера в мире расположена в национальном парке Фонгня-Кебанг. Высота Шондонг составляет около 200 метров, а ширина — 150 метров. Растянулась она на 5 километров в длину.

Образовалась пещера несколько миллионов лет назад, но открыли ее только в 1991 году, а первые туристические группы посетили Шондонг еще позже — в 2013-м. Внутри можно найти древние окаменелости, настоящие «джунгли» с высокими деревьями, гигантские сталактиты и сталагмиты, а еще — встретить множество видов птиц и животных. Масштабы Шондонг просто поражают воображение, однако добраться до нее не так-то просто и по силам не каждому.

Как добраться. Нужно заранее приобрести тур у авторизованной компании, за который придется отдать крупную сумму — порядка 3000 долларов за несколько дней. Это единственный легальный способ посетить Шондонг.

Когда приезжать. Пещера открыта для туристов с февраля по август.

Что учесть. Вы должны быть достаточно хорошо подготовлены и здоровы: только чтобы добраться до пещеры, предстоит пройти более 10 километров по джунглям, преодолевая реки и ручьи.

Гора Фудзияма, Япония

Священная гора Фудзияма (а если быть точнее, вулкан) — один из самых узнаваемых символов Страны восходящего солнца. Она стала неотъемлемым элементом предметов японского искусства разных эпох, а сами местные жители верили, что покоривший вершину Фудзи обретет бессмертие.

Гора является частью обширного национального парка Фудзи-Хаконе-Идзу, и ежегодно тысячи туристов поднимаются к ее вершине и получают хоть и не вечную жизнь, но точно массу незабываемых эмоций.

Если же ваша цель просто насладиться видами, а не покорять вершину, можете погулять по территории парка. Здесь есть горные озера и водопады, горячие источники и древние храмы.

Как добраться. До национального парка можно доехать на автобусе из Токио за пару часов.

Когда приезжать. Если вас привлекают исключительно виды, то зимой и в начале весны горная вершина будет снежная и еще более красивая. Тем, чья цель — покорить Фудзи, подойдет летний сезон. Восхождения на гору разрешены с июля по начало сентября, но точные даты могут меняться в зависимости от погодных условий.

Запретный город, Китай

Крупнейший в мире дворцовый комплекс — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. С первой половины XV века и до начала XX он служил резиденцией императоров династий Мин и Цин. Запретный город расположен в центре Пекина и занимает площадь более 70 гектаров. На территории — почти 1000 сооружений, в которых без малого 10 000 комнат. Здесь понравится ценителям традиционной китайской архитектуры.

Как добраться. Так как достопримечательность находится в центре Пекина, доехать до нее можно на городском метро. А от станции Tiananmen East до дворцового комплекса всего 100 метров.

Когда приезжать. Запретный город открыт для посетителей круглый год.

Археологический парк Ангкор, Камбоджа

Крупнейший в мире храмовый комплекс с уникальной архитектурой на протяжении нескольких веков был центром Кхмерской империи. Он считается одним из важнейших археологических памятников Юго-Восточной Азии и охраняется ЮНЕСКО. На территории комплекса находятся руины храмов IX – XV веков. В их числе знаменитый Ангкор-Ват, чей силуэт перенесен на государственный флаг Камбоджи.

Как добраться. Из ближайшего города Сиемреап, расположенном всего в 6 километрах до храмового комплекса, можно доехать на такси, мини-автобусе, моторикше или экскурсионном транспорте.

Когда приезжать. С ноября по февраль. В марте и апреле будет слишком жарко, а потом начинается сезон дождей.

Национальный парк Таман-Негара, Малайзия

В заповеднике можно понаблюдать за слонами, буйволами или тиграми, встретить более 600 видов птиц и около 200 разновидностей рыб. А еще пройтись по густому зеленому лесу, прокатиться по реке с порогами или сходить с гидом на ночную прогулку и отыскать притаившихся пауков или змей. Это место для тех, кто любит природу, хочет побывать в настоящих джунглях и поближе узнать флору и фауну Азии.

Как добраться. Парк находится в 240 километрах от столицы Малайзии Куала-Лумпура. Своим ходом добираться до деревни Куала-Тахан, где находится заповедник, довольно сложно и долго — с пересадками на автобусе или поезде. Поэтому проще заказать групповой трансфер, который довезет вас либо сразу до Куала-Тахан, либо до Куала-Темблинг, откуда за отдельную плату придется плыть до заповедника на лодке.

Когда приезжать. Шанс попасть под ливни меньше с июля по сентябрь.

Великая Китайская стена, Китай

Одно из семи чудес света не нуждается в представлении: о Великой Китайской стене слышал, скорее всего, каждый. Это исполинское сооружение кажется бесконечным, и здесь стоит побывать хотя бы для того, чтобы ощутить мощь одного из удивительных мест нашей планеты.

Как добраться. До популярных участков стены Мутяньюй, Бадалин, Сыматай и Цзиньшаньлин можно доехать примерно за 2 часа из Пекина на рейсовых или туристических автобусах либо на автомобиле.

Когда приезжать. Летом и весной со стены вы увидите зеленые пейзажи. Осенью всё вокруг будет яркое и золотистое. Зимой — заснеженное, белое и пушистое. Выбирайте, что нравится вам больше.

Вулканический остров Аогасима, Япония

Небольшой остров, в центре которого находится действующий вулкан, населен людьми. Правда, их совсем немного — чуть меньше 200. Здесь можно искупаться в геотермальных источниках, заняться дайвингом или порыбачить. Если вы не поклонник туристических многолюдных мест, ищете спокойствия и восхищаетесь вулканами, Аогасима вам понравится.

Как добраться. С острова Хатидзедзима до Аогасимы ежедневно летают вертолеты — дорога займет около 20 минут. Или можно доплыть (чуть больше чем за 2 часа) на пароме, когда воды достаточно спокойны и позволяют это сделать.

Когда приезжать. В любое время года. Правда, лучше заранее посмотреть погоду на планируемые даты. Если не повезет, есть риск провести на острове чуть больше времени, чем собирались: вы просто не сможете уплыть или улететь с него.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич
Поматросили и бросили
Поматросили и бросили Лилия Шевцова