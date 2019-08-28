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СМИ назвали объем секретной экономики России

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  • 28.08.2019, 13:13
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СМИ назвали объем секретной экономики России

Засекреченные расходы идут на закупку вооружений и интеллектуальной собственности.

Общие расходы России на вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности составили в 2017 году почти 5,3% ВВП, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Детализацию таких накоплений на 2018 год Росстат пока не публиковал. В предшествующие годы секретные расходы росли, но в 2016–2017 годах остановились на показателе 5,3% ВВП. Отмечается, что в 2018 году показатель мог еще снизиться, поскольку Росстат сообщил об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».

Заместитель руководителя Росстата Ирина Масакова сообщила, что служба не будет раскрывать и публиковать такие сведения из-за их секретности. В эти данные входят расходы на системы вооружения длительного пользования (самолеты, корабли, танки), а также продукты интеллектуальной собственности (научные исследования и разработки, затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных).


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