Продавщица в звании майора
- 28.08.2019, 21:50
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Соцсети – о покупке Путиным мороженого.
Владимир Путин побывал вместе с Реджепом Эрдоганом на авиашоу МАКС и поел там мороженого, причем купил его у той же продавщицы, что и два года назад. В Сети немедленно начали гадать, в каком она звании и повысили ли ее с тех пор, как она обслуживала президента в последний раз – с тех пор, как "рыбаков", с которыми Путин плавал по озеру Ильмень, заметили рядом с ним на службе в храме, никто уже не сомневается, что на всех "встречах с народом" президента окружают исключительно сотрудники Федеральной службы охраны, пишет svoboda.org.
Невероятно! Вы не поверите, но, оказывается, на авиасалоне МАКС Путин вместе с Эрдоганом, совершенно случайно, купил мороженое у той же продавщицы, что и два года назад вместе с Рогозиным.— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 27 августа 2019 г.
Просто ради любопытства. А в каком она, интересно, звании? 😊 pic.twitter.com/9ngRqnt29a
Как вы думаете, в каком звании продавщица? pic.twitter.com/wVVTlO4Xjf— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 28 августа 2019 г.
Александр Фельдман
Все помнят историю с прихожанами, которые раньше были рыбаками?
Леонид Лялин
Вам смешно, но грешно глумиться,
Издеваясь на всех углах,
Ведь та самая продавщица
Две зимы прожила в кустах.
Две зимы, две весны, два лета,
Даже осени две подряд,
И была все время одета
В тот же самый белый халат.
А теперь вот сидит и плачет:
Конституции главный гарант
Не оставил с пломбира сдачу,
И она до сих пор лейтенант.
Припомнили Путину и сложившуюся при нем традицию раздавать сотрудникам ФСО посты руководителей регионов.
Владимир Путин, находясь на авиасалоне МАКС, купил мороженое у продавщицы, которая, скорее всего, продавала его президенту в том же месте два года назад.(р.с)— Игорь Глебов (@GlebovIg) 27 августа 2019 г.
Ну сколько можно сотрудницу ФСО в продавщицах держать ?
Пора уже губернатором ставить .
Сергей Смирнов
Продавщица мороженого врывается в гонку наследников. Наверняка будущий губернатор, как минимум.
С другой стороны, кто может быть ближе к президенту, чем те, кто его кормит – вот и Пригожин нынче в государстве не последний человек.
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы— Револьвер Санта-Клауса (@barbossa1972) 28 августа 2019 г.
А кто-то удивлен что Путин ездит по миру не только со своими стаканчиками и дегустаторами, но и со своими продавщицами? Это удел всех параноиков - всегда боятся покушений. И умирают они в бункере, в луже собственной мочи.
Мария Слоним
Проверенная продавщица и проверенное мороженое. Не отравят.
Кирилл Шулика
Специально обученная продавщица мороженого.
Если продавщицу чему-то и обучали, то, видимо, тому, чтобы она как можно меньше отличалась от обычных российских продавщиц: у нее, например, постоянно не находится сдачи, а на вопрос президента Турции, нельзя ли получить к мороженому ложку, она, как и положено, отвечает: "Нет, кусаем!" Но и этот вполне хамский ответ продавщицы прокремлевский журналист способен истолковать в пользу России.
Главная героиня вчерашнего Ice cream show - мороженщица, отказавшая Эрдогану в ложке.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 августа 2019 г.
- Нет, кусаем! - сказала она президенту Турции.
Сервис и санкции в одном флаконе pic.twitter.com/wsQl7qqhoe
Павел Соболев
- Эй! Дзинь-динь-динь! Надо смотреть, куда идешь! - крикнула продавщица, стоявшая со своим лотком на территории авиасалона МАКС в Жуковском. Транспарант на лотке гласил: СКАЖИ СТОП - И ВОЗЬМИ ПОРЦИЮ! КАКАЯ ЧУДНАЯ ПОГОДА!
- Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! - во весь голос закричали мужики, бросившись к тележке.
- "Коровку из Кореновки"! - сказал Путин.
- "Коровку из Кореновки"! - сказал Мантуров. А Шойгу и Иванов протянули ручки и радостно взяли то, что им дали ("Коровку из Кореновки").
- Ну, а тебе что? - спросила продавщица, когда Эрдоган робко остановился возле нее.
- Я не знаю, какое взять, - сказал Эрдоган. - Я никогда его не пробовал.
- Че-е-го? Не ел мороженого? Такой большой мальчик должен все знать про мороженое! Ну-ка! - Продавщица пошарила в своем ящике и вытащила большую пачку "Коровки из Кореновки". - А ну-ка, попробуй, - сказала она. - Посмотрим, как это тебе понравится!
Эрдоган разломил пачку пополам. Половину он сунул в рот своему телохранителю, а другую лизнул сам.
В провластных блогах все эти хиханьки не одобряют.
Либерота в шоке, что Путин купил мороженое у той же мороженщицы, что и два года назад. Они ещё не знают, что это та самая девушка из фильма Дудя, недавно вышедшая после семидесяти лет ГУЛага за недостачу пары эскимо.— Филипп Масловский (@soulstray) August 27, 2019
Либшиза звереет даже от фразы "Путин купил мороженое". Прикольно. Они конченые. И даже близко не понимают, насколько нелепо выглядят, когда нормальные люди смотрят на них..— Уругвайская разведка (@Ur_razvedka) August 27, 2019
Никита Исаев
Друзья-оппозиционеры. Ну неужели у вас нет иных поводов к критике Путина, чем обвинять его в том, что мороженщица в Жуковском на МАКСе та же самая что и в 2017 году? Ну этим вы только снижаете уровень вашей критической оценки действий власти. По мне - так ничего неожиданного в том что одна и та же женщина из Жуковского/Раменского работает в этой лавке. Ну проверила её ФСО, ну благонадёжная, и пусть себе второй раз Путину продаёт это мороженое.
Арно Варданян
Фишка в том, что одни и те же не только лица, но и сценарии повторяются (эта шутка с мороженым уже была, кто заплатит, кто угостит...). Творчества тоже стало не хватать в окружении Путина, придумать что-то новое
Действительно, все уже было: и шутки, и сдача, которую Путин снова раздает министрам.
День сурка: Тот же самый президент России, покупает тоже самое мороженое. на том же самом авиасалоне, у той же самой продавщицы. Платит той же купюрой в 5000 руб и снова не берет сдачу.— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) August 27, 2019
Дело не в том, что Путин велел направить сдачу с пятитысячной купюры за мороженное на развитие авиапрома. Дело в том, что сложилось устойчивое впечатление, что любая отрасль в РФ: от космоса до медицины, от науки до образования и т.д.- развиваются на сдачу с пятитысячной купюры.— Владимир Матов (@1964Matov) August 27, 2019
Маша Железнова
проели все развитие авиации
Глеб Черкасов
Мороженкой надо было заниматься, подумал Мантуров
Путин велел отдать сдачу с пятитысячной купюры, которой расплатился за мороженое на авиасалоне МАКС, на развитие авиации. Но потом подумал, и распорядился треть от суммы распределить между здравоохранением и образованием.— Дядюшка Шу (@Shulz) August 27, 2019
И конечно, нельзя не отметить, что Путин каждый раз смотрит на российские рубли так, как будто видит их впервые.
Андрей Синицын
По ходу, ему только на Макс деньги выдают. И только 5 тысяч
Николай Эппле
Человеку раз в год дают деньги на мороженое, а вы зубоскалите.
В 2017 году, впрочем, Путину выдали всего тысячу, а пятитысячной купюрой за мороженое расплачивался Чемезов, что не отменяет ощущения, что ничего нового россияне в ближайшие годы не увидят.
Елена Рыковцева
Одна и та же рыбачка Соня.
Одна и та же девушка-мороженщица.
Эй, избиратель. Знаешь ли ты, что выбирая Путина, ты пожизненно выбираешь себе все остальные окружающие тебя декорации?
Выбирая Путина, ты больше никогда не сможешь взять билет ни на какое другое шоу.
Одно и то же. Навсегда!! Даже по мелочи. Жуть.
Никто почему-то даже не обратил внимания, что у одной и той же продавщицы мороженое купил один и тот же президент.— Львович (@Sector_KL) August 27, 2019
Хотя кому-то кажется, что президенты меняются, просто незаметно.
Банкетный купил на том же самом авиасалоне у той же самой продавщицы то же самое мороженое, что и Удмурт. Но уже на 10 рублей дороже.— Anton Semakin (@antonsemakin) August 27, 2019
А может, когда-нибудь в стране изменится все – но этого не заметит Путин.
Олег Козырев
Путин с постоянной ФСО-продавщицей мороженого - смешная история. Родилась идея комедии. Диктатора отстраняют от власти, в стране демократия. А диктатор не догадывается, т.к. пара десятков актеров, изображающих охрану и охранников-"простых людей" продолжают спектакль вокруг него
Во многих прокремлевских СМИ покупка Путиным мороженого стала поводом для отдельной новости – ТАСС даже собрал полную хронологию всех случаев, когда Путин ел мороженое на выставке в Жуковском:
Шоколадное или сливочное? Рассказываем, какое мороженое выбирал Владимир Путин на авиасалоне МАКС в разные годы:https://t.co/y8zP1BATPg pic.twitter.com/8idMssxMl9— ТАСС (@tass_agency) August 27, 2019
Так уже есть pic.twitter.com/h8r34bgxv9— Долой уныние (@doloy_unynie) August 28, 2019
«Укус президента уверенный, мороженое держит крепко», — отмечает «Интерфакс».— Yulya Yakovλeva👩💻 (@snowy_robolamp) August 27, 2019
Обсуждение мороженщицы и мороженого заслонило тот факт, что Путин с Эрдоганом пришли на авиашоу совсем не ради "Коровки из Кореновки".
Андрей Бочаров
Теперь интрига: Эрдоган купит у нас много самолётов или много коробок с мороженым? Си Цзиньпину в Китай, говорят, регулярно коробки с пломбиром отправляем.
Но главное на МАКС это конечно же самолёты. Самолётостроение это самый топ мировых технологий. Нация которая строит самолёты имеет право входить в клуб самых высокоразвитых стран мира. А мороженое это так, приятный пустячок, повод позубоскалить и растопить прохладные отношения, зализать, так сказать, старые раны.
Рассуждения о возможной покупке возникли, видимо, после того, как Эрдоган спросил Путина, можно ли купить выставленный на МАКСе Су-57.
На авиасалоне МАКС-2010 Эрдоган после неудачи с американскими F-35 интересовался российским Су-57: "Уже летает?", "Уже можно покупать?— Вера Михайлова (@Mixaylowa2018V) August 27, 2019
"Летает", "Можете купить", - с улыбкой отвечал Путин.
И еще Эрдогану понравились орешки ) pic.twitter.com/2kTiQr35u0
Но в конечном итоге главной темой встречи двух президентов стали, конечно, не самолеты, а разногласия по поводу Сирии, напоминает блогер Эль Мюрид:
Несмотря на то, что Эрдоган в Москве посетил парадные мероприятия в Жуковском и даже потрогал Су-57, напряженность в вопросе вокруг Идлиба между Россией и Турцией крайне велика. Эрдоган рассматривает наступление российских военных под прикрытием селфи-группы сирийцев как попытку создать проблемы для уже почти согласованного наступления Турции на восточном берегу Евфрата. Сегодня все турецкие проправительственные газеты вышли с угрозами Эрдогана в адрес неназванных темных сил: "...Мы продвинулись в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат до границ Ирака. Чьи-то непонятные цели и огромное количество хитрых ловушек в регионе не отдалят нас от нашего пути..."
Неофициально доводятся и недокументированные высказывания Эрдогана, что если ситуация в Идлибе не будет урегулирована и не будет восстановлено статус-кво, в Идлиб войдет турецкая армия. Это, безусловно, серьезно осложнит проведение операции на востоке, но в готовность Турции идти на обострение сомневаться не приходится.
Нервная реакция Эрдогана связана с тем, что из Идлиба пошла новая волна беженцев - ее оценивают в 200 тысяч человек в течение ближайшего месяца-полутора. Эти 200 тысяч - дополнение к имеющимся 3 (минимум) миллионам беженцев-сирийцев. Максимум, сколько сможет вытянуть Турция - порядка 800 тысяч в довесок к этим 3 млн. При этом в Идлибе находится 3,5 млн человек, которые просто захлестнут турецкий юг в случае, если Асад (а будем говорить прямо - Путин) продолжит наступление. Здесь уже не вопрос престижа, а прямая угроза национальной безопасности, с которой придется не просто считаться, но и идти на любые шаги, чтобы ее ликвидировать.
В случае, если Эрдоган не сможет договориться с Путиным о восстановлении прежней конфигурации фронта и не сможет остановить боевые действия хотя бы на текущих рубежах, его поездка к Трампу теряет смысл - операцию на востоке Сирии Турция будет вынуждена откладывать. Но тогда можно будет ожидать воплощения всех имеющихся турецких угроз - массированную поставку боевикам средств ПВО, эскалацию нападений на Хмеймим, ввод турецких военных с поддержкой тяжелой техники и артиллерии.
С чем связана внезапная активность Путина, в целом понятно - у Турецкого потока пока дела идут ни шатко, ни валко. Уже сейчас понятно, что 2 января газ по нему в Европу не пойдет. Либо пустят что-то очень парадное, после чего минимум полгода , а т и год, будут продолжать доводку трубы до эксплуатационного вида. При этом европейский Южный коридор строится ударными темпами - введен в строй и начаты предпусковые работы на Трансадриатическом трубопроводе, являющимся ответвлением ТАНАП в Италию, идут работы на Набукко. Эрдоган явно тянет, пытаясь дать зеленый свет Турецкому потоку синхронно с европейским Коридором. Что совершенно не устраивает российскую сторону, у которой и с Северным потоком-2 всё очень непросто.
Намек Путина своему турецкому коллеге очевиден: срыв наступления на востоке плюс волна беженцев из Идлиба - очень серьезные угрозы. Но такие намеки чреваты тем, что можно нарваться на симметричный ответ. А как турки умеют отвечать, мы уже убедились 24 ноября 2015 года .