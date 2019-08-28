Продавщица в звании майора 28.08.2019, 21:50

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Соцсети – о покупке Путиным мороженого.

Владимир Путин побывал вместе с Реджепом Эрдоганом на авиашоу МАКС и поел там мороженого, причем купил его у той же продавщицы, что и два года назад. В Сети немедленно начали гадать, в каком она звании и повысили ли ее с тех пор, как она обслуживала президента в последний раз – с тех пор, как "рыбаков", с которыми Путин плавал по озеру Ильмень, заметили рядом с ним на службе в храме, никто уже не сомневается, что на всех "встречах с народом" президента окружают исключительно сотрудники Федеральной службы охраны, пишет svoboda.org.

Невероятно! Вы не поверите, но, оказывается, на авиасалоне МАКС Путин вместе с Эрдоганом, совершенно случайно, купил мороженое у той же продавщицы, что и два года назад вместе с Рогозиным.

Просто ради любопытства. А в каком она, интересно, звании? 😊 pic.twitter.com/9ngRqnt29a — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 27 августа 2019 г.

Как вы думаете, в каком звании продавщица? pic.twitter.com/wVVTlO4Xjf — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 28 августа 2019 г.

Александр Фельдман

Все помнят историю с прихожанами, которые раньше были рыбаками?

Леонид Лялин

Вам смешно, но грешно глумиться,

Издеваясь на всех углах,

Ведь та самая продавщица

Две зимы прожила в кустах.

Две зимы, две весны, два лета,

Даже осени две подряд,

И была все время одета

В тот же самый белый халат.

А теперь вот сидит и плачет:

Конституции главный гарант

Не оставил с пломбира сдачу,

И она до сих пор лейтенант.

Припомнили Путину и сложившуюся при нем традицию раздавать сотрудникам ФСО посты руководителей регионов.

Владимир Путин, находясь на авиасалоне МАКС, купил мороженое у продавщицы, которая, скорее всего, продавала его президенту в том же месте два года назад.(р.с)

Ну сколько можно сотрудницу ФСО в продавщицах держать ?

Пора уже губернатором ставить . — Игорь Глебов (@GlebovIg) 27 августа 2019 г.

Сергей Смирнов

Продавщица мороженого врывается в гонку наследников. Наверняка будущий губернатор, как минимум.

С другой стороны, кто может быть ближе к президенту, чем те, кто его кормит – вот и Пригожин нынче в государстве не последний человек.

Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы



А кто-то удивлен что Путин ездит по миру не только со своими стаканчиками и дегустаторами, но и со своими продавщицами? Это удел всех параноиков - всегда боятся покушений. И умирают они в бункере, в луже собственной мочи. — Револьвер Санта-Клауса (@barbossa1972) 28 августа 2019 г.

Мария Слоним

Проверенная продавщица и проверенное мороженое. Не отравят.

Кирилл Шулика

Специально обученная продавщица мороженого.

Если продавщицу чему-то и обучали, то, видимо, тому, чтобы она как можно меньше отличалась от обычных российских продавщиц: у нее, например, постоянно не находится сдачи, а на вопрос президента Турции, нельзя ли получить к мороженому ложку, она, как и положено, отвечает: "Нет, кусаем!" Но и этот вполне хамский ответ продавщицы прокремлевский журналист способен истолковать в пользу России.

Главная героиня вчерашнего Ice cream show - мороженщица, отказавшая Эрдогану в ложке.

- Нет, кусаем! - сказала она президенту Турции.

Сервис и санкции в одном флаконе pic.twitter.com/wsQl7qqhoe — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 августа 2019 г.

Павел Соболев

- Эй! Дзинь-динь-динь! Надо смотреть, куда идешь! - крикнула продавщица, стоявшая со своим лотком на территории авиасалона МАКС в Жуковском. Транспарант на лотке гласил: СКАЖИ СТОП - И ВОЗЬМИ ПОРЦИЮ! КАКАЯ ЧУДНАЯ ПОГОДА!

- Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! - во весь голос закричали мужики, бросившись к тележке.

- "Коровку из Кореновки"! - сказал Путин.

- "Коровку из Кореновки"! - сказал Мантуров. А Шойгу и Иванов протянули ручки и радостно взяли то, что им дали ("Коровку из Кореновки").

- Ну, а тебе что? - спросила продавщица, когда Эрдоган робко остановился возле нее.

- Я не знаю, какое взять, - сказал Эрдоган. - Я никогда его не пробовал.

- Че-е-го? Не ел мороженого? Такой большой мальчик должен все знать про мороженое! Ну-ка! - Продавщица пошарила в своем ящике и вытащила большую пачку "Коровки из Кореновки". - А ну-ка, попробуй, - сказала она. - Посмотрим, как это тебе понравится!

Эрдоган разломил пачку пополам. Половину он сунул в рот своему телохранителю, а другую лизнул сам.

В провластных блогах все эти хиханьки не одобряют.

Либерота в шоке, что Путин купил мороженое у той же мороженщицы, что и два года назад. Они ещё не знают, что это та самая девушка из фильма Дудя, недавно вышедшая после семидесяти лет ГУЛага за недостачу пары эскимо. — Филипп Масловский (@soulstray) August 27, 2019 Либшиза звереет даже от фразы "Путин купил мороженое". Прикольно. Они конченые. И даже близко не понимают, насколько нелепо выглядят, когда нормальные люди смотрят на них.. — Уругвайская разведка (@Ur_razvedka) August 27, 2019

Никита Исаев

Друзья-оппозиционеры. Ну неужели у вас нет иных поводов к критике Путина, чем обвинять его в том, что мороженщица в Жуковском на МАКСе та же самая что и в 2017 году? Ну этим вы только снижаете уровень вашей критической оценки действий власти. По мне - так ничего неожиданного в том что одна и та же женщина из Жуковского/Раменского работает в этой лавке. Ну проверила её ФСО, ну благонадёжная, и пусть себе второй раз Путину продаёт это мороженое.

Арно Варданян

Фишка в том, что одни и те же не только лица, но и сценарии повторяются (эта шутка с мороженым уже была, кто заплатит, кто угостит...). Творчества тоже стало не хватать в окружении Путина, придумать что-то новое

Действительно, все уже было: и шутки, и сдача, которую Путин снова раздает министрам.

День сурка: Тот же самый президент России, покупает тоже самое мороженое. на том же самом авиасалоне, у той же самой продавщицы. Платит той же купюрой в 5000 руб и снова не берет сдачу. — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) August 27, 2019 Дело не в том, что Путин велел направить сдачу с пятитысячной купюры за мороженное на развитие авиапрома. Дело в том, что сложилось устойчивое впечатление, что любая отрасль в РФ: от космоса до медицины, от науки до образования и т.д.- развиваются на сдачу с пятитысячной купюры. — Владимир Матов (@1964Matov) August 27, 2019

Маша Железнова

проели все развитие авиации

Глеб Черкасов

Мороженкой надо было заниматься, подумал Мантуров

Путин велел отдать сдачу с пятитысячной купюры, которой расплатился за мороженое на авиасалоне МАКС, на развитие авиации. Но потом подумал, и распорядился треть от суммы распределить между здравоохранением и образованием. — Дядюшка Шу (@Shulz) August 27, 2019

И конечно, нельзя не отметить, что Путин каждый раз смотрит на российские рубли так, как будто видит их впервые.

Андрей Синицын

По ходу, ему только на Макс деньги выдают. И только 5 тысяч

Николай Эппле

Человеку раз в год дают деньги на мороженое, а вы зубоскалите.

В 2017 году, впрочем, Путину выдали всего тысячу, а пятитысячной купюрой за мороженое расплачивался Чемезов, что не отменяет ощущения, что ничего нового россияне в ближайшие годы не увидят.

Елена Рыковцева

Одна и та же рыбачка Соня.

Одна и та же девушка-мороженщица.

Эй, избиратель. Знаешь ли ты, что выбирая Путина, ты пожизненно выбираешь себе все остальные окружающие тебя декорации?

Выбирая Путина, ты больше никогда не сможешь взять билет ни на какое другое шоу.

Одно и то же. Навсегда!! Даже по мелочи. Жуть.

Никто почему-то даже не обратил внимания, что у одной и той же продавщицы мороженое купил один и тот же президент. — Львович (@Sector_KL) August 27, 2019

Хотя кому-то кажется, что президенты меняются, просто незаметно.

Банкетный купил на том же самом авиасалоне у той же самой продавщицы то же самое мороженое, что и Удмурт. Но уже на 10 рублей дороже. — Anton Semakin (@antonsemakin) August 27, 2019

А может, когда-нибудь в стране изменится все – но этого не заметит Путин.

Олег Козырев

Путин с постоянной ФСО-продавщицей мороженого - смешная история. Родилась идея комедии. Диктатора отстраняют от власти, в стране демократия. А диктатор не догадывается, т.к. пара десятков актеров, изображающих охрану и охранников-"простых людей" продолжают спектакль вокруг него

Во многих прокремлевских СМИ покупка Путиным мороженого стала поводом для отдельной новости – ТАСС даже собрал полную хронологию всех случаев, когда Путин ел мороженое на выставке в Жуковском:

Обсуждение мороженщицы и мороженого заслонило тот факт, что Путин с Эрдоганом пришли на авиашоу совсем не ради "Коровки из Кореновки".

Андрей Бочаров

Теперь интрига: Эрдоган купит у нас много самолётов или много коробок с мороженым? Си Цзиньпину в Китай, говорят, регулярно коробки с пломбиром отправляем.

Но главное на МАКС это конечно же самолёты. Самолётостроение это самый топ мировых технологий. Нация которая строит самолёты имеет право входить в клуб самых высокоразвитых стран мира. А мороженое это так, приятный пустячок, повод позубоскалить и растопить прохладные отношения, зализать, так сказать, старые раны.

Рассуждения о возможной покупке возникли, видимо, после того, как Эрдоган спросил Путина, можно ли купить выставленный на МАКСе Су-57.

На авиасалоне МАКС-2010 Эрдоган после неудачи с американскими F-35 интересовался российским Су-57: "Уже летает?", "Уже можно покупать?

"Летает", "Можете купить", - с улыбкой отвечал Путин.



И еще Эрдогану понравились орешки ) pic.twitter.com/2kTiQr35u0 — Вера Михайлова (@Mixaylowa2018V) August 27, 2019

Но в конечном итоге главной темой встречи двух президентов стали, конечно, не самолеты, а разногласия по поводу Сирии, напоминает блогер Эль Мюрид:

Несмотря на то, что Эрдоган в Москве посетил парадные мероприятия в Жуковском и даже потрогал Су-57, напряженность в вопросе вокруг Идлиба между Россией и Турцией крайне велика. Эрдоган рассматривает наступление российских военных под прикрытием селфи-группы сирийцев как попытку создать проблемы для уже почти согласованного наступления Турции на восточном берегу Евфрата. Сегодня все турецкие проправительственные газеты вышли с угрозами Эрдогана в адрес неназванных темных сил: "...Мы продвинулись в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат до границ Ирака. Чьи-то непонятные цели и огромное количество хитрых ловушек в регионе не отдалят нас от нашего пути..."

Неофициально доводятся и недокументированные высказывания Эрдогана, что если ситуация в Идлибе не будет урегулирована и не будет восстановлено статус-кво, в Идлиб войдет турецкая армия. Это, безусловно, серьезно осложнит проведение операции на востоке, но в готовность Турции идти на обострение сомневаться не приходится.

Нервная реакция Эрдогана связана с тем, что из Идлиба пошла новая волна беженцев - ее оценивают в 200 тысяч человек в течение ближайшего месяца-полутора. Эти 200 тысяч - дополнение к имеющимся 3 (минимум) миллионам беженцев-сирийцев. Максимум, сколько сможет вытянуть Турция - порядка 800 тысяч в довесок к этим 3 млн. При этом в Идлибе находится 3,5 млн человек, которые просто захлестнут турецкий юг в случае, если Асад (а будем говорить прямо - Путин) продолжит наступление. Здесь уже не вопрос престижа, а прямая угроза национальной безопасности, с которой придется не просто считаться, но и идти на любые шаги, чтобы ее ликвидировать.

В случае, если Эрдоган не сможет договориться с Путиным о восстановлении прежней конфигурации фронта и не сможет остановить боевые действия хотя бы на текущих рубежах, его поездка к Трампу теряет смысл - операцию на востоке Сирии Турция будет вынуждена откладывать. Но тогда можно будет ожидать воплощения всех имеющихся турецких угроз - массированную поставку боевикам средств ПВО, эскалацию нападений на Хмеймим, ввод турецких военных с поддержкой тяжелой техники и артиллерии.

С чем связана внезапная активность Путина, в целом понятно - у Турецкого потока пока дела идут ни шатко, ни валко. Уже сейчас понятно, что 2 января газ по нему в Европу не пойдет. Либо пустят что-то очень парадное, после чего минимум полгода , а т и год, будут продолжать доводку трубы до эксплуатационного вида. При этом европейский Южный коридор строится ударными темпами - введен в строй и начаты предпусковые работы на Трансадриатическом трубопроводе, являющимся ответвлением ТАНАП в Италию, идут работы на Набукко. Эрдоган явно тянет, пытаясь дать зеленый свет Турецкому потоку синхронно с европейским Коридором. Что совершенно не устраивает российскую сторону, у которой и с Северным потоком-2 всё очень непросто.

Намек Путина своему турецкому коллеге очевиден: срыв наступления на востоке плюс волна беженцев из Идлиба - очень серьезные угрозы. Но такие намеки чреваты тем, что можно нарваться на симметричный ответ. А как турки умеют отвечать, мы уже убедились 24 ноября 2015 года .