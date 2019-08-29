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Жители Столбцов встали на защиту директора школы, где произошла трагедия

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  • 29.08.2019, 8:03
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Жители Столбцов встали на защиту директора школы, где произошла трагедия

Люди считают, что педагога вынудили уволиться.

Утром учителя, родители и дети неожиданно узнали: их любимый директор Оксана Лось уходит из школы, сегодня последний рабочий день. Кто-то сорвался с работы, кто-то бросил паковать чемодан перед отпуском. Около сотни человек собрались возле школы, чтобы отстоять Оксану Михайловну. В то, что решение приняла она сама, учителя и родители не верят. Обсуждают, что после трагедии, когда ученик убил старшеклассника и учителя, должен быть кто-то наказан и решили: это будет директор.

— Помогите нам! — плачут учителя. — Сегодня экстренно созывают собрание, нашу Оксану Михайловну увольняют. Еще вчера ничего не предвещало такого поворота. Когда в школу приезжал министр образования, он обещал: никаких кадровых перестановок не будет. А за два дня до учебного года школа остается без директора!

В 13.30 возле Столбцовской школы № 2 многолюдно, со стороны может показаться, что здесь готовятся к торжественной линейке. Вся территория утопает в ярких цветах, аккуратно подстрижен газон, но стоит подойти поближе и ясно: повод печальный. Женщины плачут, мужчины стоят грустные, дети растерянные, пишет tut.by.

— Это мое решение. Уважайте его, пожалуйста, — в который раз повторяет директор школы Оксана Лось, стоя перед толпой.

Ее окружили десятки людей в надежде, что услышат совсем другие слова. Но Оксана Михайловна снова говорит про «свое решение».

— Сегодня так надо! — не выдерживает директор.

— Кому надо? — гудит толпа.

В Столбцовской школе № 2 никто не скрывает: после трагедии 11 февраля, когда 16-летний Вадим убил педагога Марину Пархимович и 11-классника Александра Романова, у них наступили тяжелые времена. У всех. Переживать горе решили вместе, никого не обвиняя.

— Вы знаете руководителей, которые после такого не прячутся, а выходят говорить к людям? Мы — да. Это наша Оксана Михайловна! На следующий же день она собрала всех родителей, разве могла знать заранее нашу реакцию? — говорят мамы, которые сегодня не смогли остаться в стороне и пришли в школу. — Никто после трагедии не забрал документы из школы, это о многом говорит. На выпускном вечере все вспоминали Сашу и плакали. Нам нелегко, но мы держимся.

«Это в стране произошла трагедия, а не только у нас!»

Объяснить, что происходит, к зданию школы приехали заместитель председателя Столбцовского райисполкома Жанна Лысая и заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Ирина Язвинская. В руках Жанна Николаевна держит две бумаги: контракт, который был подписан 26 июля с директором школы на год, и ее заявление на увольнение от 20 августа. Собравшиеся внимательно слушают, как чиновники собираются объяснить им, почему сегодня у Оксаны Лось последний рабочий день.

— 31 мая я лично просила Оксану Михайловну остаться, чтобы сохранить коллектив. Не так все просто. Разговор на эту тему был и вчера, нельзя говорить, что кто-то в чем-то заинтересован. Честно, Оксана Михайловна сомневалась, — говорит Жанна Лысая.

— Значит, ее подтолкнули, чтобы не сомневалась! Это не ее решение! — в один голос говорят учителя и родители. — Так и скажите, что нужно кого-то наказать.

— Давайте не будем никого обвинять. Ситуация (трагедия 11 февраля) произошла, никто с себя не снимает ответственности. Ни я, ни Денис Сергеевич (председатель райисполкома), ни каждый из вас. Предугадать такое было нельзя. Оксану Михайловну никто не обвиняет, мы не судьи, — обращается ко всем заместитель председателя Столбцовского райисполкома Жанна Лысая.

— Это в стране произошла трагедия, а не только у нас! — не выдерживает один из родителей. — Оставьте нам нашего директора.

Немного позже родители и учителя объясняют, почему не верят, что директор принимала решение об уходе самостоятельно:

— Мы бы приняли ее решение, если бы все произошло по-другому. Она бы заранее, а не в последнюю минуту всех собрала, сказала бы: «Устала, ухожу». А Оксана Михайловна все лето готовила школу к новому учебному году, вчера собиралась ехать на завтрашнюю конференцию, говорила детям: «Приходите, я вас жду».

«Если надо, будем стоять с плакатами «Верните директора»

Поговорив с присутствующими, Жанна Лысая и Ирина Язвинская уехали, а Оксану Лось по очереди стали обнимать учителя, родители, дети.

— На самом деле Оксана Михайловна долго думала, она не сразу подписала контракт в июле, ее волновал вопрос состояния здоровья. Мы все переживали. Главное — сохранить школу, педагогический коллектив, — комментирует заместитель председателя Столбцовского райисполкома Жанна Лысая. — Оксана Михайловна имеет право на это.

— Уйти в никуда?

— Работу мы ей предложим. Система образования не должна ее потерять.

— Оксана Михайловна — один из лучших руководителей, она неоднократно награждалась, — добавляет заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Ирина Язвинская.

В Столбцовской средней школе № 2 Оксана Лось проработала 22 года, 6 из них — на должности директора. Про нее говорят, «она из народа», знает каждого родителя по имени и отчеству, в кабинет директора может зайти любой ребенок.

— Мы одна семья! Как вы ее оставите без мамы? — спрашивают учителя. — Без вас мы сиротки!

— СОП! — впервые на лицах появляются улыбки.

Про свою школу родители и дети говорят взахлеб и только в превосходной степени. Она лучшая в городе, и многие дети вместо учебы в гимназии выбрали именно СШ № 2. В сторонке стоят вчерашние выпускники 11 «А» — Ксения, Весна, Наталья, Полина, Валентин. Все они уже студенты минских университетов, сегодня пришли обнять директора и учителей, но узнали неожиданную новость.

— Лучше директора не найти! Я поменяла шесть школ и точно это знаю, — говорит Ксения, студентка БГУ.

— Оксана Михайловна все время подходила и спрашивала: «Как твои дела?» Например, мой брат окончил школу два года назад, а директор постоянно им интересовалась. Мы могли тусоваться возле класса, а Оксана Михайловна приходила просто пообщаться, — вспоминает Валентин.

Второй час собравшиеся никак не могли разойтись.

— Дайте мне спокойно уйти. За эти полгода сложились определенные обстоятельства и с состоянием здоровья, и с душевным состоянием. Даст бог, будем встречаться, видеться. Очень прошу вас: пусть школа № 2 остается на высоте, а мы единым коллективом. Буду думать про вас каждую минуту, созваниваться, если нужно — приду и помогу. Все будет хорошо, — говорила Оксана Лось.

— Без вас все развалится! Мы не будем работать, — вытирали слезы учителя.

В 15.00 весь педагогический коллектив ушел на встречу с директором и представителями управления образования. Родители еще долго стояли возле ворот и обсуждали, что делать дальше.

— Министр образования лично говорил моему сыну, что никто не будет уволен, — рассказывает мама школьника, который был ранен при нападении 11 февраля.

— Мы не остановимся! Будем писать письма, дойдем до Лукашенко, — планируют взрослые. — 2 сентября никто не придет на линейку, если надо, будем стоять с плакатами «Верните директора!».

А в это время возле школы останавливается машина, из нее выходят представители управления образования с букетом цветов:

— Все ясно. Приехали провожать Оксану Михайловну.


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