Официальная статистика: больше половины белорусов живут на сумму до $250 в месяц 9 29.08.2019, 11:23

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Выше всего уровень малообеспеченности в Брестской и Гомельской областях.

Примерно каждый второй белорус (54,7% населения) в месяц располагает суммой до 500 рублей, и только каждый седьмой имеет 800 рублей и более. Это следует из данных Белстата о распределении населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов во втором квартале, сообщает tut.by.

На 1 июля численность населения Беларуси составила 9 млн 456,2 тыс. человек. Это означает, что примерно 5 млн 172,5 тыс. белорусов в месяц живут на сумму до 500 рублей. Только у 15% (1 млн 418,4 тыс. человек) в месяц есть свыше 800 рублей, а 2,7% (255 тыс. человек) живут на сумму менее 200 рублей.

Это распределение заметно отличается по регионам. Например, больше всего богатых белорусов живет в Минске. Здесь 30% населения в месяц располагает суммой свыше 800 рублей. Меньше всего таких людей в Могилевской области — 8%. При этом Могилевская область лидирует по количеству людей, у которых в месяц есть меньше 200 рублей, — 5,4% населения. Последнее место занимает Минск: у 0,5% населения столицы располагаемые ресурсы составляют менее 200 рублей.

При этом в стране 3,6% семей находятся за чертой бедности. Выше всего уровень малообеспеченности в Брестской и Гомельской областях.