закрыть
29 августа 2019, четверг, 13:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Официальная статистика: больше половины белорусов живут на сумму до $250 в месяц

9
  • 29.08.2019, 11:23
  • 1,460
Официальная статистика: больше половины белорусов живут на сумму до $250 в месяц
Фото: bymedia

Выше всего уровень малообеспеченности в Брестской и Гомельской областях.

Примерно каждый второй белорус (54,7% населения) в месяц располагает суммой до 500 рублей, и только каждый седьмой имеет 800 рублей и более. Это следует из данных Белстата о распределении населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов во втором квартале, сообщает tut.by.

На 1 июля численность населения Беларуси составила 9 млн 456,2 тыс. человек. Это означает, что примерно 5 млн 172,5 тыс. белорусов в месяц живут на сумму до 500 рублей. Только у 15% (1 млн 418,4 тыс. человек) в месяц есть свыше 800 рублей, а 2,7% (255 тыс. человек) живут на сумму менее 200 рублей.

Это распределение заметно отличается по регионам. Например, больше всего богатых белорусов живет в Минске. Здесь 30% населения в месяц располагает суммой свыше 800 рублей. Меньше всего таких людей в Могилевской области — 8%. При этом Могилевская область лидирует по количеству людей, у которых в месяц есть меньше 200 рублей, — 5,4% населения. Последнее место занимает Минск: у 0,5% населения столицы располагаемые ресурсы составляют менее 200 рублей.

При этом в стране 3,6% семей находятся за чертой бедности. Выше всего уровень малообеспеченности в Брестской и Гомельской областях.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Кто скупает билеты в «рай»?
Кто скупает билеты в «рай»? Владимир Халип
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич