Кличко приехал на первое заседание новой Рады на велосипеде 29.08.2019, 12:58

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Мэр Киева объяснил, почему любит использовать этот вид транспорта.

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на первое заседание Верховной Рады 9 созыва на велосипеде.

«Я всегда езжу на таком транспорте по центру города, где большие пробки», — сказал он, пишет Укринформ.

Кличко добавил, что добрался до парламента за несколько минут.

Напомним, утром 29 августа прошло торжественное заседание Рады нового созыва, во время которого новоизбранные народные депутаты приняли присягу.

В парламент прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В Раде также присутствуют экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

В 13:00 откроется первая сессия новоизбранной Рады, во время которой новый созыв Рады намерен сформировать президиум, фракции, комитеты парламента, Кабинет Министров Украины, сменить главу СБУ, дать согласие президенту Украины на смену генерального прокурора Украины.

Раду девятого созыва уже называют исторической: впервые парламентское монобольшинство получила одна политсила — партия Слуга народа, которая займет 254 депутатских кресла.