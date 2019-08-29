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Ученые обнаружили 30 древних ритуальных монолитов

  • 29.08.2019, 14:13
Ученые обнаружили 30 древних ритуальных монолитов

Камни образуют четкие фигуры и линии.

В центре Франции в ходе научной экспедиции нашли 30 древних монолитов неизвестного возраста. О менгирах рассказали в Национальном институте охраны археологических исследований, сообщает lenta.ua.

Менгирами называются крупные вертикально ориентированные камни, установленные древними людьми для проведений ритуалов. Монолиты встречаются в Африке, Евразии, на западе Европы, в основном в Британии и Франции.

Группу менгиров ученые заметили около коммуны Вейр-Монтон. Большинство находок имеют базальтовый состав и прямоугольную форму. Объекты образуют четкие фигуры и линии. Некоторые сложены в подковы и круги. На одном из монолитов изображена антропоморфная фигура. Средний вес камней составляет 1000 килограмм. Масса незначительная, но с учетом преодолеваемого древними людьми расстояния, могла доставлять проблемы.

Предполагается, что объекты транспортировались с мест добычи, располагавшихся около современных коммун Ле Крест и Коран.


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