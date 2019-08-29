Ученые обнаружили 30 древних ритуальных монолитов 29.08.2019, 14:13

Камни образуют четкие фигуры и линии.

В центре Франции в ходе научной экспедиции нашли 30 древних монолитов неизвестного возраста. О менгирах рассказали в Национальном институте охраны археологических исследований, сообщает lenta.ua.

Менгирами называются крупные вертикально ориентированные камни, установленные древними людьми для проведений ритуалов. Монолиты встречаются в Африке, Евразии, на западе Европы, в основном в Британии и Франции.

Группу менгиров ученые заметили около коммуны Вейр-Монтон. Большинство находок имеют базальтовый состав и прямоугольную форму. Объекты образуют четкие фигуры и линии. Некоторые сложены в подковы и круги. На одном из монолитов изображена антропоморфная фигура. Средний вес камней составляет 1000 килограмм. Масса незначительная, но с учетом преодолеваемого древними людьми расстояния, могла доставлять проблемы.

Предполагается, что объекты транспортировались с мест добычи, располагавшихся около современных коммун Ле Крест и Коран.