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Новый премьер-министр Украины родился в Городне

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  • 29.08.2019, 17:55
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Новый премьер-министр Украины родился в Городне
Алексей Гончарук
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Рада назначила самого молодого премьера в истории Украины.

Верховная Рада 9 созыва проголосовала за назначение премьер-министром Украины заместителя руководителя офиса президента Украины Алексея Гончарука.

За эту кандидатуру проголосовали 290 народных депутатов, сообщает УП.

Новый премьер, который выступил с трибуны ВР, сказал, что в последующие годы каждая третья гривна в Украине пойдет на погашение долгов. По его словам, новому правительству будет не легко. Он также сказал, что несмотря на все изменения, в Украине до сих пор процветает коррупция.

Премьер считает, что главным показателем привлекательности для бизнеса должна стать доступность к дешевым ресурсам. Гончарук обещает взяться на кредитную ставку и имидж Украины в мире. Он считает, что кредит под 12-13% годовых - это реально.

Гончарук выразил поддержку словам президента Владимира Зеленского относительно быстрых и эффективных изменений в Украине.

Проект постановления о назначении Гончарука на должность премьер-министра появился на сайте Верховной Рады 29 августа. Его подал президент Владимир Зеленский. Президент внес постановление по предложению фракции "Слуга народа", которая создала коалицию в Раде.

27 августа источники УП сообщили, что президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьера Гончарука.

До этого бывший бизнес-партнер президента олигарх Игорь Коломойский заявлял, что среди главных претендентов на кресло будущего премьер-министра является Гончарук.

Алексей Гончарук – заместитель руководителя Офиса президента. По образованию Гончарук юрист, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты в №1 списка партии "Сила людей", которая тогда набрала 0,1% голосов.

Впоследствии Гончарук был внештатным советником скандального министра экологии Игоря Шевченко, которого запомнили как человека, который летал на одном чартере с олигархом Александром Онищенко. Далее нынешний заместитель главы ОПУ работал советником первого вице-премьера Степана Кубива.

С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз. Этот офис занимается упрощением системы государственного регулирования в отношениях государства и бизнеса.

Весной этого года соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет познакомил Гончарука с Андреем Богданом, который и привел его на Банковую. На новой работе у него сложились хорошие отношения с Богданом. Источники уверяют, что Гончарук прислушивается к своему руководителю и не перечит ему.

Гончарук сопровождал президента в рабочих поездках и на важных экономических встречах.

Гончарук родился в Городне Черниговской области. После окончания в родном городе средней школы поступил в Институт права им. князя Владимира Великого МАУП, которую окончил по специальности «Правоведение», учился там с 2001 по 2006 год. В 2012 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. Магистр государственного управления.


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