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«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году

  • 29.08.2019, 20:31
«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году

Компания может вернуться к уровням 2017 года.

«Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает РБК.

«Мы вернемся [в 2019 году] на уровень 2017 года — примерно 192 млрд куб. м газа, это снижение на 4–4,5% от уровня 2018 года», — сказал он. В самом конце телефонной конференции Мальгин отметил, что имел в виду худший сценарий, когда говорил про 192 млрд куб. м, в базовом сохраняется ожидание поставить в Европу 194–198 млрд куб. м газа.

Что касается средней цены на газ в Европе, «Газпром» ожидает ее снижение по сравнению с 2018 годом. «По итогам года мы ожидаем 8% роста к 2017 году, а к 2018 году — 13% снижения средневзвешенной цены продажи газа в Европу», — сообщил Мальгин.

Начальник финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников, в свою очередь, добавил, что несмотря на значительное снижение спотовых цен на газ, «Газпром» сохраняет конкурентоспособность на рынке Европы. «В отчетном периоде мы наблюдали умеренное снижение цен на нефть и значительное снижение цен на газ на европейских торговых площадках. Так, во втором квартале спотовые цены на газ снизились на 33%, а накопленным итогом с начала 2019 года снижение составило более 54%. При этом даже в таких условиях «Газпром» сохраняет высокую конкурентоспособность и лидирующие позиции на рынке», — сказал он.

Василий Танурков, аналитик АКРА, полагает, что на снижение экспорта газа «Газпрома» повлиял рост поставок СПГ на европейский рынок в первом полугодии и погодные условия. «В зависимости от погоды зимой меняются потребности в газе, который идет на отопление и используется в электроэнергетике. В этом году зимы не были очень морозными, летом были небольшие периоды жаркой погоды, что потребовало расходов на кондиционирование», — отметил он в разговоре с РБК. Он также сказал, что на снижение потребления газа влияет снижение темпов роста мировой экономики, которое затронуло и Европу — упал спрос со стороны промышленных потребителей. По мнению аналитика, какой сценарий «Газпрома» окажется реалистичным, пессимистичный или базовый, будет зависеть от погоды текущей зимой. Но учитывая, что подземные хранилища заполнены в высокой степени, существенного роста потребления газа в Европе он не ожидает, полагает Танурков.

Что касается цен на газ, «Газпром» ждет их роста к концу года, но Танурков так не считает, так как в мире продолжают вводиться новые СПГ-мощности, а газ из США, который отказывается покупать Китай, может быть перераспределен по другим рынкам сбыта, в том числе в Европу.

«Восстановление цен на газ будет, но вряд ли это случится быстро. Падение цен отчасти связано с тем, что газовые цены отыгрывают произошедшее ранее снижение цен на нефть в первой половине года», — добавил он.

В 2018 году «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,9 млрд куб. м. Председатель правления компании Алексей Миллер ранее говорил, что в 2019 году компания ожидает экспорт в пределах 198,6–201,1 млрд куб м. Европа — основной рынок для «Газпрома».


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