«Радио Свобода»: Особождение украинцев в РФ перенесено 30.08.2019, 11:29

Возможной датой обмена названо 3 сентября.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели, сообщает Радио Свобода со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О том, что обмен может состояться на следующей неделе, сообщил ранее адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин.

По его словам, возможной датой обмена является вторник, 3 сентября.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Украина и Россия начали процесс обмена пленными. В частности информацию об этом распространил на своей странице в Facebook новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Главред Эха Москвы Алексей Венедиктов заявлял, что самолет с освобожденными украинцами должен прилететь в Киев рано утром 30 августа.

Крым.Реалии сообщило, что удерживаемые в РФ украинские моряки уже прибыли в Украину.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что «сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается», и призвала «не распространять непроверенную информацию».

В Офисе президента Украины заявили, что процесс обмена еще не завершен.