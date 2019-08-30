«Радио Свобода»: Особождение украинцев в РФ перенесено
- 30.08.2019, 11:29
Возможной датой обмена названо 3 сентября.
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели, сообщает Радио Свобода со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
О том, что обмен может состояться на следующей неделе, сообщил ранее адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин.
По его словам, возможной датой обмена является вторник, 3 сентября.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Украина и Россия начали процесс обмена пленными. В частности информацию об этом распространил на своей странице в Facebook новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Главред Эха Москвы Алексей Венедиктов заявлял, что самолет с освобожденными украинцами должен прилететь в Киев рано утром 30 августа.
Крым.Реалии сообщило, что удерживаемые в РФ украинские моряки уже прибыли в Украину.
В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что «сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается», и призвала «не распространять непроверенную информацию».
В Офисе президента Украины заявили, что процесс обмена еще не завершен.