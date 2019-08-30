Ученые раскрыли тайну древнего глобального потепления на Земле 2 30.08.2019, 12:37

3,400

Палеоцен-эоценовое потепление привело к появлению современных млекопитающих.

В прошлом наша планета не раз переживала периоды и целые эпохи глобального потепления. Одним из самых примечательных был палеоцен-эоценовый термический максимум, произошедший около 55 миллионов лет назад. Из-за повышения температуры (глобальный рост составил 5-8 °C) полярные шапки Земли полностью растаяли, а тропики расширились далеко за пределы экваториальных зон. Массовое вымирание видов привело к распространению современных млекопитающих, пишет naked-science.ru.

Это был резкий скачок за несколько тысяч лет, и причины его остаются неясными. Он сопровождался повышением содержания углекислого газа в атмосфере до двух-трёх процентов, в несколько раз больше привычного нам уровня. Однако сам по себе термический максимум не был вызван накоплением углекислого газа. Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Science, связывают то катастрофическое потепление с уникальным моментом движения Земли по своей орбите.

Дело в том, что траектория нашей планеты не идеально круговая и стабильная. Ее эксцентриситет, «вытянутость», слегка изменяется со временем, следуя долгим циклам колебаний. Но даже такие слабые изменения орбиты оказывают заметное влияние на климат. Собрав и проанализировав древние осадочные породы со дна Южной Атлантики, Ричард Зеебе (Richard Zeebe) и Лукас Лоуренс (Lucas Lourens) проследили за такими регулярными колебаниями на протяжении последних 100 миллионов лет. Самое заметное из них пришлось на период паолеоцен-эоценового максимума.

По словам ученых, чуть более эллиптическая орбита Земли приводит к тому, что на нее поступает немного больше солнечного излучения. Да и сама планета 55-56 миллионов лет назад была теплее обычного, так что дополнительный приток энергии запустил механизм стремительного глобального потепления. Возможно, он вызвал таяние ледяных кристаллогидратов под дном океанов. Из них высвобождался метан, мощный парниковый газ, который запустил дальнейший рост температуры, новое таяние — и так далее, пока не разразилась катастрофа.