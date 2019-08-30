«Новая газета» опубликовала фильм о том, что на самом деле происходило в Беслане 2 30.08.2019, 14:06

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Прошло 15 лет после самого страшного теракта в истории России.

«Выжившие заложники получили свои компенсации, бесланское кладбище встречает прилетающих в аэропорт ровными рядами одинаковых надгробий», - пишет «Новая газета».

«Каждое третье сентября центральные телеканалы вспоминают трагедию скупой строчкой среди новостей второго порядка.

Вот и все, что осталось от Беслана.

Почему так?

Наш фильм — не только о том, что на самом деле произошло в Беслане в сентябре 2004 года. Но и о том, как и почему страна согласилась поскорее забыть случившееся.

О том, как все мы приняли правила игры, предложенные нам государством после теракта. И о том, как вся нынешняя политическая система России выросла из бесланской трагедии».