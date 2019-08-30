Айварас Абромавичус назначен гендиректором «Укроборонпрома» 30.08.2019, 22:51

Айварас Абромавичус

Зеленский освободил Павла Букина с должности главы украинского госконцерна.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором "Укроборонпрома". Об этом говорится в указе №641/2019, обнародованном на сайте главы украинского государства.

Так, согласно указу президента, Абромавичус с 30 августа 2019 года назначен генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

Кроме того, указом №640/2019 Зеленский уволил с должности гендиректора госконцерна Павла Букина.

Отметим, что ранее Абромавичус занимал должность председателя наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром". Поэтому указом №639/2019 от 30 августа полномочия Абромавичуса, как члена наблюдательного совета, были прекращены.