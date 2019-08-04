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Умер певец Вилли Токарев

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  • 4.08.2019, 16:16
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Российскому и американскому певцу было 84 года.

Российский и американский певец Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет, сообщил ведущий «Эха Москвы» Николай Тамразов, который узнал об этом от семьи музыканта.

В мае стало известно, что Токарев попал в реанимацию. Его госпитализировали в одну из клиник Москвы, писали СМИ.

Токарев родился в Адыгее в 1934 году. Служил в войсках связи, после увольнения в запас переехал в Ленинград, где окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Работал в различных оркестрах и ансамблях.

В 1974 году Токарев эмигрировал в США, спустя пять лет он выпустил там свой первый альбом «А жизнь — она всегда прекрасна». Основал лейбл One Man Band и записал около 20 альбомов. В 1989 году Токарев приехал в СССР с концертами, которые прошли с успехом. В 1990-х переехал в Москву.

Токарев является автором песен «Небоскребы» и «Журавли», он трижды удостаивался премии «Шансон года».


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