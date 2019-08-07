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Microsoft: Российские хакеры используют принтеры для своих атак

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  • 7.08.2019, 14:59
Microsoft: Российские хакеры используют принтеры для своих атак

В корпорации заявили о новых атаках.

IT-эксперты корпорации Microsoft заявили о том, что российские хакеры для проникновения в сети используют принтеры и VoIP-телефоны, пишет «Зеркало недели» . О новых российских атаках Microsoft сообщила на конференции по безопасности в сфере высоких технологий в Лас-Вегасе.

Взломы, которые обнаружили эксперты, осуществили из-за того, что на приборах использовали стандартные пароли. На одном также не было установлено последнее обновление.

Специалисты корпорации полагают, что к атакам причастна группа Strontium, которую также называют Fancy Bear, APT28 и Sofacy. Этих киберпреступников раньше связывали с Главным управлением Генерального штаба вооруженных сил РФ. В Соединенных Штатах утверждают, что именно эта группа стояла за кибератакой на предвыборный штаб кандидата в президенты Хиллари Клинтон во время кампании 2016 года.

В июле Microsoft предупредила почти 10 000 человек, что хакеры из разных государств взломали или пытались взломать их учетные записи в прошлом году. Программный гигант показал, что около 84% этих атак направлены на предприятия, а остальные 16% направлены на личные учетные записи электронной почты. По словам Microsoft, большинство этих атак происходит от хакеров в Иране, Северной Корее и России.


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