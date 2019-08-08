На Apple подали в суд из-за прослушки разговоров с Siri 8.08.2019, 7:34

Компания прослушивает пользователей через Siri.

В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri, пишет Bloomberg.

Американец подал иск в суд округа Северная Калифорния Сан-Хосе. Истец является опекуном несовершеннолетнего, который также использует iPhone. Он обвинил Apple в нарушении закона штата о неприкосновенности личной жизни.

В иске отмечается, что в пользовательском соглашении Apple говорится о праве компании записывать команды после слов "Привет, Siri", однако на самом деле помощник можно активировать звуком молнии или поднятием руки.

Ранее один из подрядчиков Apple рассказал СМИ, что записи общения пользователей с Siri, которые компания анализирует для совершенствования голосового помощника, зачастую содержат конфиденциальную информацию.

По его словам, на некоторых записях звучали адреса клиентов, медицинские назначения, а также, предположительно, информация о наркосделках. Он отметил, что часто записи были сделаны из-за случайной активации Siri.

Apple заявила, что iPhone не прослушивают пользователей без их согласия и не позволяют делать это сторонним приложениям.