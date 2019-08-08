Логичное поведение обезьяны привело Сеть в восторг

Логичное поведение обезьяны привело Сеть в восторг1
- 8.08.2019, 13:17
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Животное позаботилась об экологии и благосостоянии города в Индии.
Поведение обезьяны в индийском городе Вриндавана привело пользователей сети в восторг. Ролик с животным появился в Twitter, пишет korrespondent.net.
На ролике видно, как обезьяна забралась на выступ на стене возле городского крана. Животное пьет воду, а затем закручивает кран.
Пользователи сети пришли в восторг от такого поведения обезьяны.
Некоторые отметили, что животное ведет себя куда разумнее некоторых людей и добавили, что “это великий урок от нашего древнего родственника”.
What a beautiful message for humans! pic.twitter.com/wTgK4b9uGF— Dr. S.Y. Quraishi (@DrSYQuraishi) August 1, 2019