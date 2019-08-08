Логичное поведение обезьяны привело Сеть в восторг 1 8.08.2019, 13:17

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Фото: АР

Животное позаботилась об экологии и благосостоянии города в Индии.

Поведение обезьяны в индийском городе Вриндавана привело пользователей сети в восторг. Ролик с животным появился в Twitter, пишет korrespondent.net.

На ролике видно, как обезьяна забралась на выступ на стене возле городского крана. Животное пьет воду, а затем закручивает кран.

Пользователи сети пришли в восторг от такого поведения обезьяны.

Некоторые отметили, что животное ведет себя куда разумнее некоторых людей и добавили, что “это великий урок от нашего древнего родственника”.