Синоптики: В выходные потеплеет 9.08.2019, 14:49

«Хавьер» покинул территорию Беларуси.

Циклон Haver, который в четверг принес дожди, грозы и сильный порывистый ветер, покинул территорию Беларуси. Сегодня, 9 августа, погоду на территории нашей страны будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. А в предстоящие выходные дни погода улучшится. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

10 августа, в субботу, ночью местами по Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Днем территория страны окажется под влиянием области повышенного давления, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит +8…14°С, местами она понизится до +6...7°С, максимальная температура днем +20…25°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +27°С.

В воскресенье, 11 августа, преимущественно по северо-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит от +10°С по востоку до +18°С по юго-западу, максимальная температура днем +21…28°С.

12 августа, в понедельник, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами, в основном по западу Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +10…17°С, максимальная температура днем составит от +23°С по северо-востоку до +31°С по юго-западу страны.