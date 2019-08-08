закрыть
8 августа 2019, четверг, 16:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Фотофакт: Как «Хавьер» подтопил Минск и другие города Беларуси

  • 8.08.2019, 14:55
  • 3,006
Фотофакт: Как «Хавьер» подтопил Минск и другие города Беларуси

Штормовое предупреждение объявлено на северо-востоке Беларуси.

Как и предупреждал Белгидрометцентр, 8 августа в Беларусь пришел циклон Xaver. Сильные дожди не принесли существенных разрушений, о пострадавших не сообщается, но движение по Минску может быть проблематичным, передает «Радыё Свабода».

Штормовое предупреждение объявлено также на ночь 9 августа на северо-востоке Беларуси - ожидается ветер с порывами до 15-20 м / с, оранжевый уровень опасности. Но чрезвычайно сильных дождей в последующие дни не обещают, разве что кратковременные.

В прошлом году сильные ливни были в середине июля. Несколько раз затапливало минские пешеходные улицы, которые в шутку стали называть «судоходными» и требовать разобраться с растратами на их реконструкцию и ремонт после нее.

Подтопило и некоторые другие города Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип