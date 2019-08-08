Фотофакт: Как «Хавьер» подтопил Минск и другие города Беларуси 8.08.2019, 14:55

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Штормовое предупреждение объявлено на северо-востоке Беларуси.

Как и предупреждал Белгидрометцентр, 8 августа в Беларусь пришел циклон Xaver. Сильные дожди не принесли существенных разрушений, о пострадавших не сообщается, но движение по Минску может быть проблематичным, передает «Радыё Свабода».

Штормовое предупреждение объявлено также на ночь 9 августа на северо-востоке Беларуси - ожидается ветер с порывами до 15-20 м / с, оранжевый уровень опасности. Но чрезвычайно сильных дождей в последующие дни не обещают, разве что кратковременные.

В прошлом году сильные ливни были в середине июля. Несколько раз затапливало минские пешеходные улицы, которые в шутку стали называть «судоходными» и требовать разобраться с растратами на их реконструкцию и ремонт после нее.

Подтопило и некоторые другие города Беларуси.