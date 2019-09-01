Российские артиллеристы обстреляли село в Забайкальском крае 19 1.09.2019, 19:43

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Во время учений в РФ артиллеристам дали неправильные координаты.

30 августа в ходе военных учений в Забайкальском крае России пострадали жилые дома в селе Новоборзинское. Об этом со ссылкой на источник сообщило местное издание "Вечорка".

"Военные получили неправильные координаты, обстреляли Новоборзинское. Люди сидят без окон – они повылетали", – рассказал источник.

По информации из соцсетей, на территории села разорвалось как минимум три снаряда.

Глава Борзинского района Юрий Сайфулин сообщил, что информация о взрывах поступала, но нуждается в уточнении.

Как пишет сайт "Чита.ру", военные прервали учения, как только выяснилось, что снаряды упали в нескольких сотнях метров от жилых домов. В ночь на 31 августа военные обследовали окрестности Новоборзинского, информации о пострадавших нет.