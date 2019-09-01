Ученые опровергли популярный миф о кофе 1 1.09.2019, 20:39

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Исследователи выяснили, приводит ли кофе к обезвоживанию.

Сторонники популярной теории о том, что нужно выпивать по два литра воды в день, часто говорят, что в этих литрах не должны учитываться кофе и чай, как напитки, обладающие мочегонным эффектом, пишет «Новое время».

Исследователи из австралийского Университета Гриффит выяснили, имеет ли под собой почву такая точка зрения.

Для начала они проанализировали знаменитое исследование 1928 года, которое стало отправной точкой для зарождения мифа о том, что кофе обезвоживает.

Действительно, кофеин является мочегонным средством, однако, выяснилось, что отнюдь не в такой степени, как принято считать.

Исследование 1928 года проводилось не совсем так, как современные. В нем принимали участие всего три человека, которые в течение нескольких месяцев должны были выпивать чай, кофе или воду. И мочегонный эффект действительно возникал, но только в том случае, если до этого мужчины два месяца не пили чай и кофе вообще.

Похожие результаты удалось получить и спустя почти сто лет, но уже на большей выборке. Новое исследование включало 59 здоровых людей, потребление напитков которыми контролировалось в течение 11 дней.

Сначала потребление кофеина каждого участника было стабилизировано в течение шести дней на уровне примерно 3 мг на килограмм массы тела (две-три чашки кофе в день). После этого периода, потребление кофеина изменяли от нулевого до среднего уровня.

Выяснилось, что при таком подходе регулярное потребление напитков, содержащих кофеин, не приводит к хроническому обезвоживанию. Иными словами, мочегонный эффект от кофе при регулярном употреблении не отличается от мочегонного эффекта воды.

Cтрого говоря, действительно первые чашки кофе или чая могут привести к обезвоживанию организма. Но эти «первые чашки» большинство людей выпили в детстве. При достаточно регулярном потреблении эффект обезвоживания от приема кофе пропадает.