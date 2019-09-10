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Активист «Европейской Беларуси» — властям: Хватит наживаться на здоровье людей

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  • 10.09.2019, 14:00
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Активист «Европейской Беларуси» — властям: Хватит наживаться на здоровье людей

В центре Светлогорска проходит пикет по сбору подписей.

Активисты собирают подписи за выдвижение кандидатом на парламентские «выборы» участника гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Савича. Первый пикет в его поддержку сейчас проходит у входа на Центральный продуктовый рынок, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси»

- Подходят люди, многие говорят, что рады впервые за многие годы увидеть наши флаги, пообщаться. Сразу видно, что есть огромное недоверие и к властям, и к мероприятиям, которые они проводят, в том числе и к «выборам».

В нашем городе ситуация усугубляется проблемой с заводом аккумуляторных батарей — его закрытия требуют все, кто подходит, все, с кем разговариваем. Светлогорск задыхается, и жители это знают. Поэтому, наряду с главными целями кампании, а это, напомню, смена власти, закрытие АЭС в Островце, обеспечение достойного заработка для белорусов на родине, мы здесь требуем, чтобы все вредные производства были убраны с нашей земли. Хватит зарабатывать на нашем здоровье, - рассказал нам Дмитрий Савич.

Пикеты «Европейской Беларуси» будут проходить в Светлогорске ежедневно.

Напомним, сегодня активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» продолжают сбор подписей. Пресс-служба кампании призвала приходить на пикеты в Минске:

станция метро «Уручье» - с 14.00 до 19.00,

станция метро «Восток» - с 14.00 до 19.00,

станция метро «Пушкинская» - с 14.00 до 19.00,

станция метро «Каменная горка» - с 17.00 до 20.00,

станция метро «Площадь Якуба Коласа» - с 11.00 до 18.00,

станция метро «Михалово» - с 15.00 до 19.00,

станция метро «Тракторный завод» - с 15.00 до 18.00,

станция метро «Институт культуры» - с 13.00 до 17.00.

Пикеты «Европейской Беларуси» можно найти по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. Не забудьте ваш паспорт.


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