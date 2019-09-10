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Какое авто может купить белорус по цене 11-го айфона

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  • 10.09.2019, 16:23
  • 1,004
Какое авто может купить белорус по цене 11-го айфона

Каждому свое.

Сегодня вечером состоится очередное феерическое шоу для жителей Планеты Вещей: в штаб-квартире Apple покажут три новых iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, пишет сайт abw.by. Они станут полным продолжением iPhone XR, XS и XS Max.

Как водится, характеристики новинок стали известны задолго до премьеры, цены тоже:

iPhone 11 - $749,

iPhone 11 Pro - $999,

iPhone 11 Pro Max - $1099.

Впрочем, далеко не все готовы потратить названные суммы на крутой гаджет - для многих это неплохой бюджет, чтобы стать обладателем "железного коня". Да, серьезно б/у, да, скорее всего, битого и крашеного, да, влачащего нелегкое существование. Но способного обеспечить свободу передвижений, а не всего лишь возможность позвонить и поставить "лайк" соседскому урожаю картофеля.

Журналисты посмотрели, какие авто можно найти за названные суммы.

Вместо iPhone 11 ($749)

Куда же без LADA (ВАЗ) в этой чудо-подборке! Модель 2107 1991 г,в. с бензиновым мотором 1568 см3 и "механикой" продается за 600 долларов. "Автомобиль в отличном состоянии. Один хозяин. Гаражное хранение. Прицепное устройство. Техосмотр по декабрь-2019", - уточняет владелец.

А можно пройтись и по "японцам": Suzuki Swift II 1995 года, 1590 см3, бензин, "механика", выставлен примерно за 650$.

Чуть дешевле Nissan Primera I (P10). Вариант 1995 г.в., с бензиновым мотором 1597 см3 и "механикой" продается за 600$. "Авто на ходу, заводится без проблем. Необходимы кузовные работы. Полезла карбоновая пленка. Нюансы на фото", - отмечает автор объявления.

Эта подборка была бы неполной без Golf. За надежного старого "немца" в основном просят больше - порядка 1000 у.е. Но встречаются и варианты чуть дешевле. Так, Volkswagen Golf II (1990 год, 1289 см3, бензин, "механика") выставлен за 800$. Но, во-первых, торг никто не отменял, а во во-вторых, на 750 "зеленых" траты на айфон не окончились бы - пришлось бы докупать гаджеты и аксессуары. Поэтому у нас паритет.

А можно совсем осмелеть в своих мечтах и замахнуться на "бэху". BMW 3-Series II (E30) 1986 года, с бензиновым мотором 1796 см3 и "механикой", продается за 700$.

Вместо 11 Pro ($999)

Толковые маркетологи, скажем вам, работают не только у "яблочного" гиганта. За 999$ на нашем сайте выставлен Fiat Bravo I: 1997 г.в., 1581 см3, бензин, МКПП. "Авто с возрастными нюансами, на хорошем ходу, передний электропакет, электрозеркала, центральный замок, по салону все ок, кроме водительского сиденья (немного порвано), торг возле авто, с учета снят. Не используется, простаивает в гараже, с интересующими вопросами звоните, отвечу", - сказано в объявлении.

В целом, конечно, "тысяча" - приемлемый ценник для многих авто, бывших ранее в большом почете у наших водителей.

В этом ценовом коридоре гораздо больше предложений все того же "гольфа". Вот, например, Volkswagen Golf II: 1990 год, 1595 см3, бензин, "механика". "Продам хорошее авто, каждый день езжу на работу. Автомобилем в семье все довольны, даже жалко продавать, но с покупкой другого авто вынужден продать друга! Автомобиль в достойном состоянии, ходовая без проблем! В общем, что рассказывать? Завел и поехал. Сумма - 1000, торг. Также продам к авто 17-е литые диски, цена с дисками - 1400, торг".

А вот и красотка Audi 100 IV (C4). Машина 1992 года, с бензиновым мотором 2309 см3 и "автоматом". Стоит 1000, хозяин даже торговаться не намерен: "Электронный впрыск. На ходу, "автомат" работает нормально. По кузову есть вмятины, дно целое. Двигатель требует ремонта или замены - пониженная компрессия в 3-м и 4-м цилиндрах. Без торга и обмена".

За такую же сумму предлагается Peugeot 406 I: 1996 г.в., 1761 см3, бензин, "механика". Продавец все честно рассказал в объявлении:

"Машина на ходу. Мотор и коробка в хорошем состоянии, по подвеске вопросов нет. Проблемы:

по кузову - необходимо переваривать арки и пороги (на фото). Они уже куплены (из нержавейки) и идут в придачу к авто;

проблема по электрике - не работают стоп-сигналы, предположительно решается заменой самой коробки с предохранителями (в салоне). Поврежденная проводка была частично заменена;

проблемы, связанные с простоем авто. Так как машина 2 месяца стояла, есть небольшая ржавчина на тормозных дисках.

Продажа только с переоформлением. Торг минимальный".

Готовы поступиться по модельном ряду? Выиграете в "свежести". За 1000$ выставлен Daewoo Matiz I. Рестайлинг, 796 см3, бензин, МКПП. Зато ему сейчас всего лишь 10 лет. "Хорошая резвая машина, варить не надо. Подойдет для начинающих. Очень экономная".

Вместо - iPhone 11 Pro Max ($1099)

Признаться, за такую скромную надбавку, в отличие от телефона, существенной разницы при выборе автомобиля в его возрасте и состоянии не будет. Зато модельный ряд здесь шире и интереснее.

Так, начинают мелькать предложения по Volkswagen Passat B4 1991 г.в. (именно так указал в объявлении автор, хотя в названные годы смена поколений еще не произошла). Старичок с бензиновым мотором 1781 см3 и "механикой" выставлен за 1100$.

1050$ стоит Ford Mondeo I. Машина 1993 года,1597 см3, бензин, МКПП.

Немного не вписывается в лимит Geely CK (Otaka) I. За машину 2007 г.в., с бензиновым мотором 1498 см3 и "механикой" просят 1200$. Но это не штаб-квартира Apple - можно торговаться!

"Жигули", как всегда, "ложатся" даже в самые узкие рамки. LADA (ВАЗ) 2107 I, 2007 год, 1568 см3, бензин, МКПП, продается за 1050$. Баклажан!

Конечно, рассуждать, что лучше - новый телефон или старая машина, - дело неблагодарное. Свой выбор каждый делает в итоге сам. И любое решение достойно уважения, ведь покупка призвана решить конкретные задачи своего владельца.


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