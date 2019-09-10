Виктор Марчик: Мы показываем, что есть альтернатива лжи и безумию 10.09.2019, 21:36

Виктор Марчик

Пикеты под флагами с «Погоней» и европейской символикой проходят во многих населенных пунктах Беларуси.

Кандидат в депутаты по Слонимскому избирательному округу №58 Виктор Марчик рассказал пресс-службе «Европейской Беларуси» о том, как прошли первые дни сбора подписей:

- Сегодня мы проводили пикеты в агрогородках Голынка и Деречин Зельвенского района. Подходило много людей. Кто-то обращал внимание на флаги с «Погоней» и с европейской символикой, кто-то узнавал от соседей. Многие спрашивали, зачем мы стоим — люди понимают, что выборов в стране нет, что депутатов назначают сверху. Мы же показываем, что есть альтернатива лжи и безумию. И это все понимают. Тем более, многие знают, что мы занимаемся гуманитарной деятельностью, помогаем людям.

Разные были случаи сегодня. Едет бусик, выглядывает человек, пару вопросов — и сразу бегом за своим паспортом, чтобы подпись поставить. Пожилые люди много жаловались на медицинское обслуживание: врачам платят копейки, в деревнях никто не задерживается. Много вопросов по экологии — АЭС, реки загрязнены, об окружающей среде власти не беспокоятся.

Пикеты по сбору подписей за Виктора Марчика пройдут в ближайшие дни в следующих населенных пунктах Слонимского района:

11 сентября — агрогородок Сеньковщина, с 10.00 до 14.00

12 сентября — агрогородок Межевичи, с 10.00 до 14.00.