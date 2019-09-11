«Европейская Беларусь» проводит новые пикеты по сбору подписей

«Европейская Беларусь» проводит новые пикеты по сбору подписей2
- 11.09.2019, 11:00
Они пройдут в пяти городах.
Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» продолжают сбор подписей для дальнейшего участия в парламентской кампании. Сегодня пикеты по сбору подписей пройдут в Минске, Бресте, Светлогорске, Орше, Бобруйске, а также в нескольких населенных пунктах Слонимского района, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».
Места и время проведения:
Минск
станция метро «Уручье», выход к ТЦ «Спектр»: 14.00 — 19.00,
магазин «Соседи» у станции метро «Восток»: 14.00 — 19.00,
станция метро «Тракторный завод»: 14.30 — 18.00,
площадка у входа в Комаровский рынок: 11.00 — 17.00,
улица Янки Брыля, 22, магазин «Евроопт»: 16.00 — 19.00,
станция метро «Спортивная», выход к ТЦ «Тивали»: 16.00 — 19.00,
станция метро «Каменная горка», выход к ТЦ «Материк»: 18.00 — 20.00.
станция метро «Пушкинская», выход к ресторану MCDonalds: 15.00 — 20.00.
Брест
улица Советская, кинотеатр Беларусь: 15.00 — 18.00.
Орша
площадь Ленина: 14.00 — 20.00.
Светлогорск
Центральный рынок: 12.00 — 16.00.
Слонимский район
аг. Сеньковщина: 10.00 — 14.00.