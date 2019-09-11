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Суд вынес приговор подростку, который убил одноклассника и учителя в Столбцах

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  • 11.09.2019, 16:13
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Суд вынес приговор подростку, который убил одноклассника и учителя в Столбцах
Фото: ТАСС

Дело слушалось в закрытом режиме.

Бывший ученик столбцовской школы признан виновным в убийстве учителя и 11-классника, а также в покушении на убийство в отношении еще двух школьников. Приговор суда — 13 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Из-за возраста обвиняемого дело слушалось в закрытом режиме, публично огласили только приговор, пишет tut.by.

Трагедия произошла 11 февраля. Ученик 10 класса Вадим М. пришел на занятия заранее, около 7.40. Оставил портфель и вышел из кабинета. Затем вернулся и с ножом напал на учителя истории Марину Пархимович, которая должна была вести первый урок. За педагога попытались вступиться два одноклассника, в результате они получили ранения. После этого обвиняемый выбежал из класса, зашел в соседний кабинет, дошел до последней парты и напал на ученика 11-го класса Александр Романова, парень скончался на месте. Вадим сбежал, но спустя два часа его задержали. В рюкзаке у него обнаружили молоток, а при личном обыске — дымовые шашки и петарды. Так хронологию тех событий описывал Следственный комитет.

О погибшей учительнице ее бывшие ученики отзывались самыми теплыми словами. Сашу Романова описывали как целеустремленного и дружелюбного парня. Про Вадима говорили, что он был спокойным и бесконфликтным, хорошо учился и не имел проблем с поведением. Никто не мог поверить, что он способен на такое преступление. Оттого мотив — что двигало подростком — вызывал закономерные вопросы у многих.

Вадима М. признали виновным в убийстве двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений и особо злостном хулиганстве. Известно, что прокурор просил для Вадима М. 13 лет лишения свободы — это максимально возможный срок с учетом того, что на момент совершения преступления подростку было менее 16 лет.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, подросток не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических и психотропных веществ. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Вадим М. в полной мере мог осознавать значение своих действий и руководить ими. Свою вину обвиняемый признал частично.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку на момент совершения преступления школьнику было меньше 16 лет. Кроме того, в материалах дела содержатся сведения о состоянии его здоровья — врачебная тайна.

Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде.


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