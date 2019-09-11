Профессионализм — побоку 6 Валерий Коронкевич

11.09.2019, 17:12

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Куда пропали кадры в Беларуси?

Кадры решают все. Извините за каламбур, но нынешние руководящие кадры, похоже, забыли этот ленинский лозунг. А он ведь актуален сегодня и применим во всей стране, особенно в сельском хозяйстве.

Побывал недавно на похоронах друга в одном знаменитом хозяйстве области, в агрокомбинате «Заря» Могилевского района. И был крайне расстроен, пообщавшись с земляками. Когда-то долгое время это хозяйство возглавлял Леонид Моисеев — «глыба» в сельскохозяйственном производстве республики, как сказал губернатор. За более чем тридцать лет разбитое хозяйство превратилось в флагман. Но удивительный факт: за все это время в нем не было подготовлено руководителя такого же масштаба. Наоборот, все годы осуществлялся систематический отток специалистов.

Почему хозяйство не стало кузницей кадров и специалистов для района и области? Загадка... В советские времена я сам, пройдя путь от начальника свиноводческого комплекса до заместителя председателя райисполкома, всегда чувствовал плечо поддержки опытных руководителей. Учился, стажировался в лучших хозяйствах. А уже потом и сам готовил кадры и выдвигал достойных людей на более высокие хозяйственные посты.

К сожалению, за последние годы на селе набрала размах негативная тенденция ущемления карьерного роста перспективных специалистов. Главное теперь, чтобы у руля были идеологически выверенные, преданные кадры. Профессионализм — побоку.

В сельских районах почти полностью отказались от отработанной прежде системы подготовки и расстановки кадров. Тогда проходимцу и вору труднее было попасть на руководящую должность районного звена. А сегодня? Коррупционные дела ежедневно транслируются по телевидению, о них пишут газеты, а уж интернет просто наводнен подобной информацией. И все это «идеологически верные кадры».

Привожу пример. Не поверите, но в вышеуказанном хозяйстве отсутствуют главные специалисты с высшим образованием. Сельхозпредприятие возглавила женщина, имеющая среднетехническое образование. Не в обиду ей будет сказано, но чувствую, что через год-полтора от «Зари» останется только название.

А возьмите хотимский агротехнический колледж. На протяжении двух месяцев, после ухода директора на заслуженный отдых, не могут подобрать кандидатуру на его место. А ведь на протяжении более тридцати лет в этом учреждении были толковые и перспективные руководители. Но искусственный отбор, деление на «верных» и «неверных», нежелание видеть сильного и перспективного преемника привели к негативному результату. Уехали ценные кадры...

Стоит ли после этого удивляться, что в нашем сельском хозяйстве столько проблем?

Валерий Коронкевич, «Свободные новости»