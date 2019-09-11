Сколько будет стоить в Беларуси новый iPhone 11 Pro? 2 11.09.2019, 20:04

Цены на iPhone 11Pro в США – от $999.

Официальный партнер американского производителя в нашей стране рассказал корреспонденту «Белсата», что пока не известна ни цена на новые модели телефонов в Беларуси, ни даты, когда они поступят в продажу.

«Это будет не скоро, – рассказали нам по телефону. – Беларусь относится к странам третьей или четвертой волны, поэтому вряд ли мы узнаем что-то на этой неделе и даже вряд ли – в этом месяце».

По словам партнера компании, цены на новые телефоны будут такие же, как, например, в крупных торговых сетях, продающих электронику.

«В этом смысле мы придерживаемся политики компании – «один регион – один счет», – добавили в магазине.

10 сентября компания «Apple» представила три новые модели «iPhone» – «11», «11 Pro» и «11 Pro Max». Основная камера «iPhone 11» имеет два объектива, один из которых – широкоугольный. Основные амеры «11 Pro» и «11 Pro Max» имеют по три объектива.

По словам создателей, у новых моделей – самый быстрый процессор среди телефонов – A13 Bionic.

Цены на «iPhone 11» в Штатах начинаются от $ 699, «11 Pro» – от $ 999, «11 Pro Max» – от $ 1099.

Предзаказы от американских покупателей «Apple» начнет принимать 13 сентября.