Полина Шарендо-Панасюк: Правящие столько лет должны покаяться перед людьми 16 12.09.2019, 9:39

2,626

Полина Шарендо-Панасюк

Что думают брестчане о власти и ситуации в стране?

На днях эксперты сравнили прожиточный минимум белоруса с европейским. Данные, на самом деле впечатляют. Например, немецкий бюджет прожиточного минимума в 12 раз больше, чем в Беларуси!

За комментарием сайт Charter97.org решил обратиться к активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Полине Шарендо-Панасюк:

- У нас вся страна, кроме чиновников и окружения Лукашенко, еще с 90-ых годов живет на прожиточный минимум. Все, что относится к экономике в Беларуси, по минимуму! Правда, удобно устроились те лица, которые не сеют, не пашут, не строят, а занимаются общественным строем: силовые структуры, чиновники и так далее.

- Вы - как-раз представитель региона, который граничит с ЕС. Чувствуется ли разница в уровне жизни?

- Брест еще более-менее держится за счет той же Польши. Стоит же отъехать на 20-30 километров в сельскую местность и вот там мы видим полный мрак. Сельская местность в Беларуси сейчас живет на уровне 50-ых годов прошлого века.

К сожалению, на сегодняшний день Польша и Беларусь — две разные планеты. Их вообще-то даже нельзя сравнивать. Повторюсь, особенно это видно в сельской местности. Можно сказать, что пересекая границу, ты без машины времени попадаешь в другую эпоху.

Что касается городов, то, да, улицы в Беларуси чистые, здания покрашенные, но все это - фасад. Лукашенко, как эталонный советский человек, вместе со своей обслугой очень хорошо умеет пускать пыль в глаза. За красивым фасадом - все облупленное, покосившийся забор, который подпирают неизвестно чем.

- Скажите, а насколько актуален вопрос достойной работы и достойного заработка в Беларуси?

- Bопрос достойного заработка актуален для всей Беларуси. Стоит отметить, люди понимают, что при действующей власти, этой верхушке и этих руководителях, они достойной зарплаты не увидят.

Каких-то ожиданий у белорусов от этой власти просто нет. К сожалению, многие планируют или уехать всей семьей туда, где действительно достойная зарплата или как-то крутиться, имея по 5-6 подработок, но что это за жизнь? Подчеркну, белорусы не рассматривают государство, как ту систему, которая должна обеспечить достойный заработок и уровень жизни. Доверия к режиму давно уже нет.

Я участвую в этой «избирательной кампании» от «Европейской Беларуси». Мы провели уже несколько пикетов по сбору подписей в Бресте и я вижу, что люди воспринимают их, как глоток свежего воздуха.

Хотя, подчеркну, люди не воспринимают эти электоральные игры серьезно, ничего от них не ждут. Наши же пикеты по сбору подписей притягивают внимание. Люди видят, что есть альтернатива, радуются, когда мы стоим под национальными флагами, говорят спасибо.

«Мы за бело-красно-белый флаг! Хотим, чтобы он поскорее вернулся. Спасибо за белорусскую музыку» - вот такие слова я слышу во время пикетов по сбору подписей.

Людей интересуют даже не «выборы», а в первую очередь, что есть люди, которые не боятся. Для них стать в центре города с бело-красно-белым флагом и белорусской музыкой — смелый поступок.

Хочу сказать, что если власти еще на что-то надеятся, то напрасно. За 25 лет всем уже давно понятно, кто виноват в сложившейся ситуации. За четверть века можно стать ведущим экономическим государством, а Беларусь же за 25 лет действующая власть опустила на дно. Это нельзя просто так оставить.

- Недавно Брест пышно отпраздновали 1000-летие. Что реально было сделано в городе, а что оказалось показухой?

- У меня критическое отношение к празднованию 1000-летия города. На самом деле, не было чувства, что это был юбилей именно Бреста — европейского города Великих князей литовских, города Радзивиллов, брестской Библии, города Костюшко и многих видных еврейских деятелей.

Мероприятие организовали и провели люди с «совковыми» установками. Лично я посмотрела отрывок концерта и меня хватило на 1 минуту! Я услышала про камвольные комбинаты 1980-го года и почетные грамоты СССР. Вот на концерте, посвященном 1000-летию города, они такое несут.

Конечно, чиновники себя любимых наградили. Построили три шикарных дворца для налоговой, прокуратуры и милиции. Для себя им ничего не жалко.

Хочу сказать, что сегодня чиновники, как и сам Лукашенко - людьми не воспринимаются. Чиновники - серая масса, которая с простыми людьми не пересекается и живет в параллельном мире.

Могу сказать, что ситуация вокруг аккумуляторного завода отлично показал, насколько чиновники далеки от народа. Благодаря этой ситуации, многие увидели, что те живут в своем мирке, а людям преподносят такие «сюрпризы».

В общем, недоверие к властям тотальнейшее! Все понимают, что их нужно менять, они просто должны уйти. Этот вопрос не то что уже созрел, а перезрел.

- Почему вы решили принять участие в избирательной кампании?

- Подчеркну, что ни в коем случае не считаю образование, которое называется «палатой представителей» - парламентом. Я хорошо помню 1995-1996 год и откуда взялся этот «парламент», поэтому назвать сборище холуев - парламентариями у меня просто не поворачивается язык.

Мной было принято решение использовать эту «избирательную кампанию», потому что в нашей стране ситуация сегодня критическая. Есть много факторов, которые вынуждают использовать кампанию в своих целей. То есть, бить в колокола и доносить до людей наши цели.

Когда будет настоящий парламент в Беларуси, то дел там будет невпроворот. Действующий же «парламент» нужно просто ликвидировать, а «парламентарии», которые столько лет правят, должны просто выйти на площадь, стать на колени перед людьми и покаяться за все то зло, что принесли Беларуси.