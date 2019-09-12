Домрачева будет тренировать женскую сборную Китая по биатлону 22 12.09.2019, 10:40

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Белорусская биатлонистка и ее супруг Оле-Эйнар Бьорндален подписали контракт с НОК Китая.

Белоруска Дарья Домрачева и ее супруг норвежец Оле-Эйнар Бьерндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную этой страны к домашним зимним Играм 2022 года в Пекине, сообщает "Прессбол".

— Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс, и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами.

Оле-Эйнар Бьорндален занял пост главного тренера сборной Китая, а Дарья Домрачева будет готовить женскую команду.

— Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития, — сказала Дарья Домрачева.