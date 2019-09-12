«Слуга народа» хочет досрочные выборы в столице Украины 12.09.2019, 15:15

В партии Зеленского считают, что Кличко не cправляется с управлением Киевом.

Украинский нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко считает целесообразным проведение досрочных выборов в Киеве для полной перегрузки власти.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Сегодня стало известно, что сессия Киевсовета, созванная по инициативе мэра не смогла собраться на свою сессию. Это стало подтверждением несостоятельности Виталия Кличко управлять городом. Отсутствие единства команды и поддержки киевлян.

Наверное, пора сделать полную перезагрузку власти и провести досрочные выборы в Киеве – как Киевсовета, так и мэра. Коррупция, засилье застройщиков, игнорирование элементарных потребностей общин города – должны уйти в прошлое", - заявил Ткаченко.

По словам Ткаченко, все это можно будет сделать по новому закону о столице, над которым сейчас работают депутаты и профильные специалисты.

Он уточнил, что новый закон будет предусматривать европейские нормы управления городом, децентрализацию, возобновление народовластия в районах, а также "четкую и прозрачную" структуру управления столицей.

По данным журналистов, команда Зеленского рассматривала кандидатуры Ткаченко и Андрея Холодова на должность председателя КГГА.

Также в августе Ткаченко допускал, что может баллотироваться в мэры Киева.

Но в сентябре на вопросы журналистов о возможном участии в выборах мера Киева он не опровергал, но и не подтверждал эту информацию, а просто отшучивался.