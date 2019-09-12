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«Вы были нашим мечем и щитом»

  • 12.09.2019, 16:29
«Вы были нашим мечем и щитом»

Освобожденный украинский моряк поблагодарил СМИ.

Украинский моряк Денис Гриценко поблагодарил СМИ за освещение захвата 24 украинских моряков Россией в 2018 году. Он отметил, что СМИ стали для них "мечем и щитом", пишет zn.ua.

"Хочу опять поблагодарить средства массовой информации, потому что вы были для нас нашим мечем и щитом. Как говорят "если к нам придет кто-то с мечем, то мы ответим мечем и щитом", - отметил Денис Гриценко.

По его словам, сразу после захвата моряков Россией к ним относились "не как к людям". Однако, когда захват украинцев начали освещать СМИ, то ситуация изменилась и к пленным на тот момент морякам "относились с опаской".

В то же время, по словам Гриценко, младшие надзиратели в СИЗО относились к морякам относительно нормально. Однако, в СИЗО была "грусть, тоска и печаль".

Сегодня освобожденные из российского плена украинские моряки дают первую пресс-конференцию после возвращения в Украину.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в формате "35 на 35". РФ вернула в Украину 24 пленных моряка и 11 политзаключенных: Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова.

Среди тех, кого Украина передала РФ, есть как россияне, так и граждане Украины, осужденные за государственную измену, участие в террористических организациях и другие преступления. 11 из них были помилованы президентом, 19 – освобождены из-под стражи накануне обмена, двое уже находились на свободе, один был передан россиянам ранее.


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