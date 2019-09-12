Возроди ВКЛ: Топ-5 компьютерных игр по истории Беларуси 12.09.2019, 19:00

Теперь каждый может повторить подвиги Константина Острожского и даже покорить Московию.

Любите изучать историю Беларуси, а в свободное время - отдохнуть за видеоигрой? «Новы Час» предлагает пять исторических компьютерных игр, которые погрузят вас во время Великого Княжества Литовского.

Europa Universalis IV

Глобальная стратегия, в которой можно возглавить почти любую страну, которая существовала с 1444 по 1821 год. ВКЛ как игровое государство встречается и в прошлых частях серии, но стоит поговорить о последней - самой качественной и масштабной. Помимо государства от Балтийского до Черного моря здесь можно выбрать Речь Посполитую и даже создать Полоцкое и Смоленское княжества.

Какой-то конкретной цели в игре нет. Нужно развивать свое государство, используя социально-экономические и военно-политические факторы: строить цеха и мануфактуры, торговать с другими странами, развивать науку, образовывать союзы и династические браки, создавать сильное войско и эффективный флот. По умолчанию страны, которыми управляет компьютер, ведут себя в рамках истории и баланса: турки берут Балканы, Москва воюет с татарами и Новгородом, Испания колонизирует Новый Свет. Но легко переписать историю. Например, играя за ВКЛ, можно навязать Польше свой Люблинский сейм, захватить Московию, или даже первым основать колонию на Манхэттене.

«Казаки»

Легандарная серия стратегий в реальном времени украинской компании GSC Game World. Перед игроком - история Европы XVII - XVIII веков и, соответственно, можно играть как за Речь Посполитую, так и за Запорожскую Сечь. В отличие от Europa Universalis в «казаки» акцент ставится не на глобальную карту, а на стратегию во время одной битвы. В приложении «Снова война» к первой части присутствует сюжетная линия Речи Посполитой, где по-настоящему можно окунуться в историю государства белорусов, поляков и литовцев того времени.

Цель игры - создать базу, добывать ресурсы, нанимать армию и победить противника. Без тактической расстановки не обойтись. Боевые отряды сконструированы исторично и делятся на несколько типов: пехота, кавалерия, артиллерия и флот. Игроки управляют армией и борются между собой с целью разгрома врага и уничтожения его базы. Одновременно в бою может сойтись до 32 тысяч юнитов. В зависимости от целей миссий и режима игры задания могут различаться. Играть можно против искусственного интеллекта или онлайн с живыми людьми.

Medieval 2: Total War – Kingdoms

Эта часть серии пошаговых глобальных стратегий Total War посвящена Средневековью. Игра совмещает элементы Europa Universalis (глобальная карта, ведение экономики, развитие науки, дипломатия) и «Казаки» (бои в реальном времени, управление юнитов во время битвы). Перед игроками стоит выбор между крупными государствами Европы и Ближнего Востока XI - XVI веков. Здесь также можно переписать историю: исламизировать Европу или отстоять существование Византии.

Вниманию нашей истории уделено в дополнении к игре под названием Kingdoms. С ним добавляется целая кампания за Великое Княжество Литовское. Игра начинается с 1250 года - примерной даты создания государства, а князь - реальная историческая личность, Миндовг. Основная цель компании повторяется с историей - не дать захватить себя соседям: Тевтонскому ордену, Золотой орде или Московии, заключить Кревскую унию с Польшей и победить крестоносцев под Грюнвальдом. Но, поскольку это игра, никто не в праве запрещать писать свою историю белорусского Средневековья и, например, захватить Московию или даже ввести православие на немецких землях.

«Mount & Blade. Огнем и Мечом»

Единственная в обзоре не стратегия, а ролевая игра украинской студии «СичЪ». Сюжет «Mount & Blade. Огнем и Мечом» написан по одноименному историческому роману Генриха Сенкевича.

Перед игроками - территория современной Беларуси, Украины, востока Польши, запада России, стран Балтии середины XVII века.

Главному герою ставится выбор – стать на сторону одного из больших государств: Польши, Запорожской Сечи, Московии, Швеции, Крымского ханства.

Для первых трех стран в игре отведена сюжетная кампания по истории Северной (1655 - 1660 гг.) И Тринадцатилетней войны (1654 - 1667 гг.). Игра за Речь Посполитую рассказывает историю, основанную на романе все того же Сенкевича «Потоп».

Игрок должен помочь шляхте Речи Посполитой сплотиться и освободить страну от шведской оккупации. Далее придется помогать крымским татарам и разгромить московскую армию и попытаться вернуть украинские земли.

Если вы сторонник независимости ВКЛ, можно поднять восстание под руководством Януша Радзивилла и тем самым захватить трон.

Атмосфера «Mount & Blade. Огнем и Мечом» действительно окунает в те времена. В игре можно познакомиться с десятками исторических лиц, оружием, предметами быта. Здесь каждый сможет поучаствовать в многочисленных войнах, сражениях и захватах замков.

Пожалуй, именно эту игру можно назвать одним из лучших справочников по истории Беларуси середины XVII века.

Бонус: Civilization VI

В последней части самой известной пошаговой стратегии добавили игру за Польскую нацию и уникальную ее особенность – Уния с ВКЛ. Хотя Civilization VI трудно назвать исторической, но здесь присутствует сценарий с литовской и волынской шляхтой и крылатыми гусарами. В игре есть и такие исторические личности, как Константин Острожский и Николай Радзивилл.