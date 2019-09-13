Минчанка на пикете по сбору подписей: Осточертела эта власть 3 13.09.2019, 14:00

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Мы живем в центре Европы, а впечатление такое, будто у нас некий султанат.

Минчанка рассказала, почему пришла на пикет по сбору подписей гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

- Осточертела эта власть, этот несменяемый «президент». Меня беспокоит, что в нашей стране нет защиты от бюрократии, что у нас ветви власти все подчинены одному человеку. Хотелось, чтобы в нашей стране были суды независимые, следственный комитет был независимым, прокуратура. Вообще, мы живем в центре Европы, а впечатление такое, будто у нас некий султанат.

Активисты «Европейской Беларуси» приглашают минчан приходить на пикеты в Минске. Сегодня они пройдут в следующих местах города:

Улица Немига, 12Б, возле ресторана Макдональдс: 16.00 — 18.00,

2 переулок Багратиона, 18А, магазин «Рублевский»: 15.00 — 18.30,

Улица Руссиянова, 7, универсам «Первомайский»: 14.00 — 19.00,

Улица Петра Глебки, 5, торговый центр «Скала»: 16:00 — 21:00,

Станция метро «Каменная горка», выход к торговому центру «Материк»: 17.30 — 20.30,

Станция метро «Каменная горка», выход к ресторану Burger King: 17.00 — 20.00,

Станция метро «Институт культуры», выход на улицу Могилевская: 17.00 — 19.30,

Станция метро «Пушкинская», выход к ресторану «Макдональдс»: 15.30 — 19.30,

Улица Карбышева, 13, магазин «Златка»: 14.00 — 19.00,

Площадка у входа на Комаровский рынок: 12.00 — 17.00.

Улица Мирошниченко, 3, магазин «Виталюр»: 15.00 - 18.00.