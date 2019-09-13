Участковый Свислочского района: Максим Мархалюк повернул не в ту сторону и пошел на болото 4 13.09.2019, 16:34

1,652

Максим Мархалюк

Мальчик бесследно исчез 16 сентября 2017 года.

На днях милиция озвучила приоритетную версию произошедшего два года назад исчезновения 10-летнего Максима Марзалюка в Свислочским районе. Мальчик бесследно исчез 16 сентября 2017 года, а его поиски стали самыми масштабными в истории, но результата не дали.

Основная версия — мальчик заблудился в лесном массиве.

Участковый инспектор Андрей Болбат в интервью газете «Звязда» уточнил версию:

«Максим шел по дороге и перепутал направления. Домой ему нужно было сворачивать левее, а он повернул на болото Дикое. Туда тоже ведут тропы, по которым ходят местные за рогами оленей. Эти тропы и могли запутать мальчика. Он шел прямо на болото», — сказал Андрей Болбат.