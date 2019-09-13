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Умер автор снимка «Неизвестный бунтарь» на площади Тяньаньмэнь

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  • 13.09.2019, 21:14
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Умер автор снимка «Неизвестный бунтарь» на площади Тяньаньмэнь

Фотожурналисту Чарли Коулу было 64 года.

Умер фотожурналист Чарли Коул – лауреат премии World Press Photo за снимок "Неизвестный бунтарь". Коулу было 64 года, передает svoboda.org.

Фотография сделана с балкона отеля на площади Тяньаньмэнь во время студенческих протестов в Пекине 5 июня 1989 года. На снимке запечатлён человек, который стоит перед колонной танков. Имя человека и его судьба неизвестны. СМИ отмечают, что "Неизвестный бунтарь" стал символом ненасильственной борьбы. В Китае и фото, и информация о студенческих протестах находятся под запретом.

4 июня 1989 года многодневные протесты в Пекине закончились жёстким силовым разгоном демонстрантов. Китайские власти применили тяжёлую военную технику. По официальным данным, погибло около 250 человек. Независимые наблюдатели утверждают, что погибших может быть больше тысячи.


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