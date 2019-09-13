В Японии испытывают электромобиль на солнечных батареях 13.09.2019, 21:35

Испытания проводит Toyota.

Японские компании Toyota, Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны испытывают гибридный автомобиль Prius, оснащенный солнечными панелями, сообщает Reuters.

Гибридный автомобиль Prius оснащен ультратонкими солнечными панелями, разработанными для снабжения энергией спутников на орбите.

Элементы питания установлены на капоте, крыше, спойлере и заднем стекле машины.

Предполагается, что панели позволят заряжать батареи без подключения к сети.

Заряда в хороший солнечный день, как в движении, так и на парковке, хватает на 56 километров.

В то же время есть и некоторые сложности. Одна из них — это крепеж панелей на изогнутых поверхностях корпуса.

Эффективность зарядки энергетических элементов выросла с 20% у прежних моделей до 34% у новых, но она резко снижается в пасмурную или слишком жаркую погоду.