Национальный аэропорт «Минск» остался без света 13.09.2019, 22:55

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Об этом сообщил блогер NEXTA.

В Национальном аэропорту «Минск» полностью пропадал свет, сообщает популярный блогер NEXTA.

- Сотрудники Национального аэропорта «Минск» и пилоты прибывающих и вылетающих бортов только что пережили несколько очень нервных минут: на новой взлётно-посадочной полосе отключилось светосигнальное оборудование. То самое, на котором, по приказу Лукашенко «сэкономили» и «сделали исключительно силами отечественных специалистов». А летать в кромешной тьме - сами понимаете, чревато, - пишет блогер.

- К счастью, всё достаточно оперативно починили (вероятнее всего - подключили резервное питание, но точно это ещё выясняется), и теперь самолеты прибывают и вылетают по расписанию.