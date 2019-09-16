Крэйг Вудкрофт: Мы становимся лучше от матча к матчу 1 16.09.2019, 8:32

Наставник минского «Динамо» прокомментировал победу над «Металлургом».

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт прокомментировал домашнюю победу над "Металлургом" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ:

- В первую очередь очень рад видеть Илью (Воробьева, главного тренера "Металлурга". — Прим.), давно не виделись с ним. Наша команда продемонстрировала хорошую цельную игру. Перед матчем мы хотели сделать так, чтобы после первого периода, входя в раздевалку, мы собой гордились. Во втором периоде мы хорошо противостояли "Металлургу", но упустили гол после давления в зоне. Если бы это было возможно, я бы хотел переиграть, чтобы этого не случилось.

Между вторым и третьим периодами сказал парням, что хочу, чтобы третий период стал лучшим в их исполнении. Рад, что команда откликнулась. На характере мы смогли вытащить игру, я горжусь своей командой.

- Вы уже задействовали двух вратарей — Энрота и Осипкова. Как скоро ожидаете возвращение Карнаухова и дадите ли шанс Толопило проявить себя?

- Михаил Карнаухов недавно получил хорошие новости от немецких врачей, он идет на поправку после операции, его колено постепенно приходит в норму. Как только он почувствует уверенность в колене, он сразу присоединится к команде. Никита Толопило — хороший молодой игрок, в котором видна перспектива, его игровые качества нравятся не только мне, но и тренеру вратарей Андрею Мезину. Он обязательно получит свой шанс, но пока не могу сказать, когда точно.

- Когда "Динамо" определится с капитаном?

- Возможно, вы пропустили пресс-конференцию, на которой я рассказывал, что мы не хотим назначать капитана: капитан должен появиться сам. Прямо сейчас мы находимся в этом процессе, но могу сказать, что уже подходим к концу. Думаю, что скоро мы определимся.

- Будет ли шанс у Аносова и Бокуна выйти на лед в ближайшее время?

- Конечно. Они тренируются с нами и очень хорошо работают на тренировках. Как только появится шанс попасть в состав, они обязательно попадут. Могу сказать, что уже сейчас они стучатся в дверь основной команды.

- Команда в очередной раз пропускает в меньшинстве. Что надо сделать, чтобы этого не происходило?

- Работа над этим идет, мы в процессе. На протяжении большей части матча мы неплохо смотрелись в меньшинстве. У нас были вопросы по тому, как мы подчищали в некоторых моментах. Если бы сработали в этом компоненте лучше, все было бы хорошо. Игроки понимают, что есть вопросы, они продолжают работать над меньшинством. Нам немного не хватает желания игроков отдать всего себя меньшинстве и принять на себя бросок. Тем не менее процесс идет, мы становимся лучше от матча к матчу. Согласитесь, Рим не был построен за один день.

- Согласны ли, что сегодня был лучший матч Энрота в сезоне? Если да, в чем секрет?

- Да, согласен, на данный момент это его лучший матч. Юнасу было необходимо время, чтобы поработать над своей формой, в начале сезона он показывал не совсем тот уровень, который мы от него ожидали. Сегодня Юнас знал, что нас ждет большая игра, он настроился. И хочу отметить наших игроков, которые всячески помогали вратарю, думаю, это положительно скажется на уверенности Энрота в себе, — приводит слова Вудкрофта hcdinamo.by.