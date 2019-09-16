Как Лукашенко с газом просчитался 18 16.09.2019, 9:17

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Торгуясь за более дешевый газ, диктатор сам завел себя в тупик.

Накануне очередных переговоров с Москвой по условиям поставки энергоносителей президент Лукашенко публично заявил о том, что Минск «прорабатывает альтернативные маршруты поставки нефти на свои НПЗ» – через Украину, страны Балтии и Польшу, не исключая при этом и поставки американской нефти. На этом фоне появились закономерные вопросы: не рассматривает ли Беларусь на перспективу также возможности поставок в страну альтернативного газа?

Об этом пишет в статье на сайте «Наше мнение» экономический обозреватель Татьяна Маненок.

Беларусь является крупнейшим потребителем природного газа – причем, импортирует исключительно российский природный газ. И если еще в начале 1990-х годов страна покупала в РФ 12 млрд куб м газа, то сейчас – около 20 млрд кубометров. Это очень высокое потребление и очень высокая зависимость от одного поставщика.

По магистральным трубопроводам, проходящим по территории Беларуси, российский газ поставляется в Калининградскую область, Литву, Украину и Польшу (далее также в Германию и т.д.). Между тем, в перспективе Литва и Польша планируют снизить или даже вовсе отказаться от российского газа.

Польша может стать газовым хабом в Европе

Польша потребляет в год около 15 млрд куб. м. газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, остальное покрывает за счет импорта. «Газпром» – основной поставщик газа в Польшу. По действующему до 2023 года контракту Польша может ежегодно закупать 10,2 млрд куб. м газа (но закупает меньше), и польские власти неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать.

В этом году 31 августа Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. На встрече с министром энергетики США Риком Перри делегация Украины обсудила обеспечение энергетической независимости страны путем налаживания поставок американского сжиженного газа через Польшу. Для этого будет построен специализированный трубопровод, который объединит газотранспортные системы Польши и Украины.

Накануне польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что начала перепродажу сжиженного природного газа (СПГ) в Украину. Сжиженный природный газ после регазификации будет закачиваться в польскую транспортную систему с терминала Свиноуйсьце, а затем поступать в Украину через пограничный газопровод в Германовичах.

Сейчас Польша может поставлять в Украину примерно 1,5 млрд кубометров газа. Единственным ограничением для увеличения экспорта в Украину является пропускная способность газопроводов Польши в направлении Силезия-Подкарпатье. Предполагается, что мощность этих газопроводов будет расширена к 2021 году.

По словам министра Петра Наимского, цель газового соглашения – диверсификация поставок газа в Украину, которая в этом является зависимой от России.

Такая возможность увеличится после развития терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце (за два года мощность газопорта в Свиноуйсьце увеличится на 50% – до 7,5 млрд кубометров) и строительства газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с Норвегией. Предстоит также построить газотранспортную систему в Польше.

Между тем, сама Польша в последние годы динамично наращивает импорт СПГ. Если в 2016 году его доля в импорте составляла около 8,5% , то в 2018 году она уже превышала 20%. С момента запуска терминала в Свиноуйсьце PGNІG уже получила 67 партий сжиженного газа общим объемом 7,5 млрд куб. м. (после регазификации).

В июне Польша направила Украине предложение объединить газотранспортные системы (ГТС) двух стран. Для этого будет построен специализированный интерконнектор, который физически свяжет две газотранспортные системы.

Подписанный в Варшаве меморандум о трехстороннем сотрудничестве между Польшей, США и Украиной в сфере энергетики .может означать, что Польша, по сути, превращается в газовый хаб Восточной Европы, откуда газ будет поступать в соседние страны. Пока речь идет про СПГ, который Польша принимает из США, Норвегии и Катара. Предполагается, что в 2024 году начнет работу газопровод из Норвегии Baltic Pipe мощностью около 10 млрд куб м.

К этому времени Польша намерена.полностью отказаться от российского газа. «Через пять лет у нас будет действующий, готовый и используемый газопровод из Норвегии Baltic Pipe, будет расширен терминал в Свиноуйсьце на 50%. Мы будем полностью независимы от российских поставок», – заявил уполномоченный польского правительства в деле стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По его словам, Польша будет получать сжиженный газ из Катара и США, в стране построят межсистемные соединения со Словакией, Литвой и рассчитывают на заключение договора с Украиной. «Тогда не только Польша, но и Центральная Европа сможет сказать, что мы привели ее к нормальному положению вещей в сфере поставок газа», – сказал П. Наимский.

В свою очередь замглавы польской госкомпании PGNiG Мачей Вожняк заявил, что американский СПГ, поставляемый танкерами, обходится Польше на 20-30% дешевле российского природного газа. (Эксперты отмечают, что сейчас цены на СПГ в Европе снизились благодаря китайскому рынку).

Польша планирует покупать в США крупные объемы СПГ. Недавно польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Это 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International. По нему Польша закупает в период 2019-2022 годов около 0,52 млн тонн СПГ, или примерно 0,7 млрд кубометров газа после регазификации, а с 2023 по 2042 год – по 1,45 млн тонн СПГ, или 1,95 млрд кубов после регазификации.

Еще один контракт подписан с американской Venture Global LNG, он предусматривает поставку в Польшу 2 млн тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 млрд кубометров газа после регазификации.

В декабре прошлого года PGNiG подписала 20-летний контракт на поставку СПГ с Port Arthur LNG. По нему Польша будет покупать около 2 млн тонн СПГ в год, или 2,7 млрд кубов после регазификации – только с 2023 года.

В 2020 году Польша ожидает 39 поставок СПГ на терминал в Свиноуйсьце, тем самым зарезервировав полную мощность терминала, которая составляет 5 млрд кубометров в год. Таким образом, Польша впервые за три года работы этого СПГ-терминала собирается использовать его на полную мощность. Отметим, что в планах – расширить мощности терминала до 7,5 млрд кубов.

Утраченные возможности: Минск, торгуясь за более дешевый газ, лишился свой ГТС

Несмотря на появление в ближайшей перспективе газового хаба в Польше, любые варианты его использования для поставок газа в Беларусь сегодня выглядят фантастическими.

Да, сейчас монопольным поставщиком газа в Беларусь является «Газпром». Прописная истина: бороться с монополистом можно только одним способом – создавая альтернативные маршруты привлечения природного газа. Насколько актуальны эти азбучные истины для Беларуси в настоящее время?

Прежде всего, следует отметить, что сегодня Минску грех жаловаться на свою цену – в 2019 году Беларусь по соглашению с «Газпромом» покупает газ по фиксированной цене USD127 за тыс. куб. м. (на границе). Согласно статданным, в 2019 году эта цена составляет для Беларуси USD130 за тыс. куб. м. – на 1,7% ниже, чем в 2018 году. Это самая низкая цена не только в Европе, но и в других странах СНГ и странах Евразийского экономического союза. Для сравнения: средняя экспортная цена на газ «Газпрома» во втором квартале 2019 года составляла USD208 за тыс. куб. м.

Далее. Газотранспортная система Беларуси после продажи в конце ноября 2011 года «Белтрансгаза» сейчас принадлежит российскому «Газпрому». Управляет этой системой стопроцентная дочка «Газпрома» – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Стоит обратить внимание, что ни в одном государстве мира «Газпром» не владеет полностью газотранспортной системой, за исключением Беларуси.

Таким образом, расположенные на территории Беларуси два газопровода – «Ямал-Европа» и бывшая отечественная ГТС – полностью принадлежат Российской Федерации.

Проектная мощность «Ямал-Европы» заполнена полностью, – это 33 млрд кубометров газа в год. По бывшей белорусской ГТС транзитом проходит около 14 млрд кубометров газа в год. Потенциальная мощность это «трубы» гораздо выше. Однако это не означает, что Беларусь в перспективе может воспользоваться свободными мощностями ГТС для организации реверсивных поставок газа с польского газового хаба – трудно представить, что на это согласится российский «Газпром», нынешний владелец белорусской ГТС.

Таким образом, даже при желании Минска закупать чей-либо СПГ с поставкой через терминал в Свиноуйсьце доставить его в Беларусь без строительства нового газопровода физически невозможно.И то, что в обозримой перспективе Беларусь станет заниматься таким проектом, сегодня выглядит некой фантастикой.

Да вряд ли вообще официальный Минск сегодня всерьез помышляет об альтернативных поставках газа. Пока главная задача для него – максимально «сбить» цену на российский газ, использую договоренности в «союзном государстве» и ЕАЭС. Вот и министр экономического развития РФ Максим Орешкин на днях сообщил, что сейчас Россия и Беларусь разрабатывают дорожную карту по единому газовому рынку. «По газу, очевидно, есть наболевшая тема, но понятно, что мы должны выходить на единый рынок газа. Поэтому в соответствующей дорожной карте, которая есть по газовому вопросу, все параметры, связанные с созданием единого газового рынка, будут упомянуты и рассмотрены», – сказал он.

Европа диверсифицировала свой газовый рынок

Эксперты отмечают, что в Европе «Газпром» уже утратил монополию на диктат условий газовых контрактов. Стремясь диверсифицировать географию поставок природного газа, многие страны активнее переходит на потребление СПГ. Эта технология позволяет перевозить большие объемы газа морским путем и делает экономически выгодными поставки с Ближнего Востока, где сосредоточено более 40% общемировых запасов природного газа.

Вот почему у многих стран появились альтернативные варианты поставок газа. Теперь европейские страны могут импортировать природный газ из США, Катара, Каспийского региона. Китай также построил газопровод, соединивший страну с Центральной Азией, в результате чего он импортируют газ из Мьянмы, а также американский сжиженный газ.

В 2019 году стоимость газ в Европе упала до десятилетнего минимума и продолжат снижаться, пишет Bloomberg. Отмечается, что газ дешевеет, поскольку предложение продолжает превышать спрос. На конец августа запасы в хранилищах в северо-западной Европе, Италии и Австрии достигли 62,3 млрд кубометров. Заполненность хранилищ составляет 94%, В Нидерландах цена на газ пытается восстановиться после летнего падения ниже 10 евро за мегаватт-час. Опрошенные агентством эксперты предполагают, что цены в стране осенью могут упасть еще минимум на 20%.

Что касается РФ, то еще недавно она была крупнейшим производителем природного газа и пока остается крупнейшим его экспортером. Однако Россия вовремя не признала принципиальную важность сланцевой добычи газа и нефти и поздно осознала значимость сжиженного газа как экспортного продукта (сейчас РФ пытается нагнать упущенное и реализует ряд проектов по СПГ).

«Газпром» в 2019 году прогнозирует снижение экспорта газа в дальнее зарубежье на 4,9%. до 192 млрд куб. м., заявил замглавы департамента «Газпром экспорт» Михаил Мальгин, отметив, что быстрее всего падают поставки именно в Европу. Средняя экспортная цена на газ «Газпрома» во втором квартале 2019 года снизилась на 12,6% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2018 года до USD208 за тыс. куб. м. В первом квартале 2019 года она составляла USD259 за тыс. куб. м. Между тем, ранее глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявляла, что газовый холдинг прогнозирует в 2019 году. экспортную цену на газ в диапазоне USD230-250 за тыс. куб. м.