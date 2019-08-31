Украина, США и Польша подписали соглашение о диверсификации поставок газа 1 31.08.2019, 20:16

Фото: Oleksandr Danylyuk / Twitter

Церемония подписания соглашения состоялась в Варшаве.

31 августа в Варшаве состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США. Об этом сообщил в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, подписавший документ.

"Сегодня Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Одним из шагов диверсификации газового рынка Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу", – написал Данилюк.

Сьогодні Україна, Польша та США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики.

Одним з кроків диверсифікації газового ринку України стане налагодженя поставок зрідженого газу через Польшу. pic.twitter.com/CcaZsJ6csb — Oleksandr Danylyuk (@Danylyuk_O) August 31, 2019

Польское издание BiznesAlert публикует текст документа со ссылкой на канцелярию уполномоченного представителя правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре.

Стороны принимают во внимание "несправедливую практику некоторых стран, включая Российскую Федерацию, которые используют энергию в качестве средства политического и экономического принуждения", говорится в меморандуме.

Отмечается растущее значение таких реализуемых в Польше проектов, как "Балтийская труба" и расширение LNG-терминала в Свиноуйсьце, а также планируемого создания плавучей установки регазификации в Гданьском заливе, для диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

Польша и Соединенные Штаты обязуются участвовать в деятельности правительства Украины по осуществлению реформ в украинском газовом секторе и приветствуют намерение Киева повысить уровень гармонизации с внутренним рынком природного газа в Европейском союзе, что, по замыслу подписантов, должно привести к созданию рынка ликвидного регионального газа в Центральной и Восточной Европе. При этом должен использоваться потенциал украинской инфраструктуры подземных хранилищ "с целью повышения безопасности поставок природного газа для стран Центральной и Восточной Европы".

Польша и Украина намерены инвестировать в увеличение существующих мощностей и строительство новых соединительных звеньев для трансграничных поставок газа, в том числе посредством улучшения обратной пропускной способности, сказано в меморандуме.

Соглашение о сотрудничестве вступает в силу с момента его подписания.