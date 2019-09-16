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Раскол России

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  • Игорь Эйдман
  • 16.09.2019, 12:45
  • 3,761
Раскол России
Игорь Эйдман

Зреет открытый конфликт.

Путинские СМИ любят пугать население развалом России. А ведь страна давно в процессе распада. Она подобна растрескавшемуся оконному стеклу, которое кое-как держится в раме, но если кто-то решится надавить на него, разлетится на множество осколков.

От обычных империй Россия отличается тем, что разделена не только на метрополию и колонии, но и на меньшинство внутренних колонизаторов и большинство формально имперской нации, подвергающееся фактически колониальной эксплуатации.

Страна расколота социально, территориально, сословно и национально:

- на привилегированное меньшинство: высшею бюрократию, включая силовиков, и связанный с ней олигархат (примерно три процента сверхбогатых, которым принадлежит около 90% всех финансовых ресурсов страны) и остальные 97% населения, подвергающиеся жестокой и унизительной эксплуатации со стороны социальной верхушки.

- на метрополию (Москва) и фактические колонии (остальная Россия, включая привилегированные колониальные анклавы: Петербург, Чечню, Сочи и т.д.);

- на опричную Россию силовых структур и земское статское население, абсолютно бесправное перед всевластием новых опричников, унижающих, пытающих и грабящих людей без погон.

- имперский центр и национальные окраины, все в большей степени подвергающиеся русификаторскому давлению.

По всем этим линиям усиливается раскол и зреет открытый конфликт. Скоро ли стекло разлетится вдребезги? Это зависит только от того, когда на него надавят, например, при попытке помыть.

Игорь Эйдман


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