Нефть бессильна: российский рубль не взлетит вслед за Brent 2 16.09.2019, 18:09

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«Звездный час» цен на нефть обернулся разочарованием для инвесторов в российский рубль.

Рекордный в истории скачок нефтяных фьючерсов оказался бессилен существенно укрепить российскую валюту: к 16.26 по Минску доллар с расчетом «завтра» подешевел всего на 31 копейку - до 64,0275 рубля, передает finanz.ru.

В первые часы торгов «американец» опускался до отметки 63,5775 - минимальной с 31 июля, однако спрос на валюту и резкое снижение заявок на ее продажу вернули курс к отметкам выше 64 рублей.

Евро сбросил 77 копеек, падая в моменте до 70,47 рубля - нового минимума с августа, однако за два часа до окончания основных торгов вновь начал дорожать - к 16.46 сделки с расчетом завтра проходили по 70,63 рубля за евро.

Рынок ждал, что рубль будет дорожать активнее, но этого не происходит, констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Участники рынка, по всей видимости, не предполагают сохранения повышенных цен на нефть в течение длительного времени, пишут аналитики Райффайзенбанка.

Котировки могут быстро вернуться к отметке 60 за баррель и даже ниже, говорит портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников: «Дональд Трамп уже разрешил открыть стратегические нефтяные резервы для поддержания рынка. Более того, в текущих условиях у участников сделки ОПЕК+ будет больший соблазн нарушить сделку. В результате дальнейшее восстановление поврежденной инфраструктуры в Саудовской Аравии может привести к обратному эффекту - переизбытку нефти на рынке».

Для валютного рынка продолжает работать негативная сезонность, указывают в Райффайзенбанке: начиная с лета чистый приток валюты в экономику снижается. В августе, по данным ЦБ, профицит платежного баланса (разница между основными валютными потоками в страну и из нее) сжался до 3 млрд долларов.

Это меньше, чем Минфин изымает с рынка в рамках бюджетного правила (4 млрд долларов), а значит, финансовая система существует в режиме хронического оттока валюты, постепенно «проедая» накопленные банками запасы.

Даже если приток нефтедолларов увеличится, выиграет от этого лишь государство: рынок и экономика живут так, как если бы нефть всегда стоила 41,6 доллара - это цена отсечения «бюджетного правила», выше которой все доходы уходят в ФНБ.

«Даже если восстановление добычи нефти в Саудовской Аравии займет недели, то это может лишь стабилизировать рубль на текущем уровне (64-65 за доллар), при этом быстрое восстановление добычи будет способствовать ослаблению рубля к отметке 67», - прогнозирует Райффайзенбанк.

Предел укрепления рубля - отметка 63 за доллар, пишут аналитики Сбербанк CIB.

Для российского госдолга ситуация и вовсе развивается по негативному сценарию. Популярные у нерезидентов долгосрочные выпуски облигаций синхронно дешевеют: 20-летние ОФЗ 26230 потеряли 0,12%, 11-летние ОФЗ 26228 - 0,28%, а 8-летние ОФЗ 26207 - 0,1%ю

Геополитические риски негативно отражаются настроениях инвесторов и заставляют капитал искать защитные гавани, говорит аналитик «Фридом Финанс» Ален Сабитов. «Потенциально конфликт на Ближнем Востоке может получить развитие, так как США изучают вопрос причастности Ирана, что может повлечь ответные меры и усилить напряженность», - добавляет он.